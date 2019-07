După protestele foarte violente de marţi ale etiopienilor, la Tel Aviv, politicienii şi specialiştii dezbat pe toate canalele falsa dilemă – respectarea drepturilor omului sau respectarea ordinii publice. Acrobaţii logico-etice de toate părţile.



Cum începe povestea: în urmă cu aproximativ o jumătate de secol, Israelul a descoperit evrei în Etiopia, aşa-numiţii felahi (cred în Tora, respect Shabbatul, nu serbează Hanukka). Şef Rabinul sefard, celebrul Ovadia Yosef, i-a recunoscut în 1972 ca evrei, descendenţi ai tribului Dan. Sunt cei care, în vechime, pe vremea regelui Solomon, au plecat plecat din Pământul Făgăduinţei conduşi de regina din Saba. (Nu tot Rabinatul crede până astăzi povestea), Prima operaţiune sub acoperire care a salvat de la foame în jur de 5000 de etiopieni s-a desfăşurat în 2005. Au urmat, până anii trecuţi, şi alte. Evreilor etiopieni aduşi în ţară li s-au acordat toate drepturile de nou-veniţi. Statistic, puţini au reuşit să se integreze. Majoritatea, alături de alţi refugiaţi – ilegal – din ţările africane, trăieşte la periferia societăţii. Sunt nestăpâniţi şi brutali, iar forţelor de ordine le e greu, în confruntarea cu ei, să aleagă între arme de foc, şocuri electrice sau gaze lacrimogene (nu aceleaşi probleme au când e vorba de palestinieni, vorba lui Gideon Levy).



În urmă cu o săptămâna, un poliţist care se plimba seara cu familia (nevasta şi copiii), s-a nimerit in mijlocul unei hârjoneli „prieteneşti” a câtorva petrecăreţi de culoare, în faţa unui club din Haifa. A făcut greşeala de a sări să-i despartă. S-a trezit cu o sarjă de pietre şi înjurături. A scos pistolul şi a tras un foc de avertisment în jos (ca la carte, zona fiind urbană, cu locuinţe împrejur). Din păcate, glonţul a ricoşat din asfalt in pieptul unui zurbagiu de 18 ani. Fapt dovedit la expertiza balistică - glonţul era turtit, din cauza impactului cu asfaltul.



Marţi la prânz a fost înmormântarea. După 16, ora când oamenii ies de la serviciu, Tel Aviv era sub asediu: zeci de intersecţii principale blocate de „manifestanţi paşnici”. Poliţia, fiind direct vizată, a dispărut total din peisaj. Ore in şir, manifestanţii şi-au făcut mendrele. Întregul oraş a fost paralizat, circulaţia ambulanţelor – imposibilă. Pietre, cocteiluri Molotov. Disperaţi, cetăţenii şi-au abandonat autoturismele pe sosea şi au luat-o pe jos pre casă. Cei puţini, care au încercat să spargă blocada pe şosele s-au trezit cu maşinile răsturnate şi incendiate. (Cine a ieşit de la serviciu la 17, a ajuns acasă a doua zi, la două dimineaţa). Poliţia – tot nicăieri. A intrat în acţiune abia pe la orele 23 şi, într-un final, a restabilit ordinea.



Miercuri, Tel Avivul şi-a încheiat ziua de lucru pe la 14, de teamă să nu se repete evenimentele din ziua precedentă. Între timp, poliţiştii primiseră ordin de a împiedica blocarea intersecţiilor. Avertizaţi, etiopienii şi-au amintit ca sunt evrei şi ca familia victimei e tocmai în Sheva.



Partea proasta este că etiopienii nu au lideri, pe nimeni care să îi reprezinte într-un dialog cu forţele de ordine. Şi pe ce temă să fie purtat dialogul?



În Israel sunt cam 150.000 de etiopieni. Şi o groază de politicieni care tocmai au luat cunoştinţă de ultimiele statistici - un deficit record. Bietul Regele Bibi se lăuda cu o economie înfloritoare! Şi cu o exemplară pace socială.