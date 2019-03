Sala de fitness a Spitalului Micul Pentagon era neobişnuit de plină pentru o după-amiază de joi. Asistenţii, doctorii şi pacienţii îşi doreau cu ardoare o condiţie fizică de invidiat. Se apropiau alegerile pentru Bruxelles, iar potrivit ultimelor sondaje electoratul înclina să aprecieze mai degrabă calităţile estetice ale candidaţilor. Şi asta pentru că din punct de vedere moral politicienii erau o apă ş-un pământ.

În pijamale cu mânecă scurtă, Klaus se chinui să ridice cu forţa bicepşilor haltera de 10 kilograme. După două tentative eşuate îşi scăpă bara peste picioare, spre amuzamentul doctorului Codrin (care făcea mersul piticului pe banda de alergare).

- Aproape reuşisem, se lamentă Klaus. Până pe 26 mai o să am bicepşii la fel de mari ca pectoralii Vioricăi. Vreau să le dau cu flit intoleranţilor de la BOR.

Apoi îi făcu semn lui Cosette să-i aducă prosopul. Se şterse pe gât de transpiraţie şi îşi încordă muşchii în oglindă. Zâmbi larg, ca la concursul de culturism Mister Universe, faza pe cartiere.

- Te rog pune mâna, îi zise femeii. Vezi, sunt tari aproape ca bostanii. Îi sparg pe toţi la vot.

Îşi sărută braţele, satisfăcut, înainte de a urca pe bicicletă. În costum de baie, o reporteriţă de la Demenţial TV îi băgă microfonul sub nas:

- Ce şanse îi daţi Codruţei la Bruxelles?

După o pauză de gândire la fel de mare ca a unui fotbalist întrebat care este capitala judeţului Teleorman, Klaus răspunse ca de obicei - tărăgănat şi fără chef.



- Îi dau Codruţei aproape la fel de multe şanse ca ale mele să prind un nou mandat în fruntea statului paralel. Eşti mulţumită sau doreşti să îţi desenez ca să priceapă şefii tăi penali?

Deloc intimidată de atacul brutal, reporteriţa îşi plesni elasticul de la bikini, scoase limba înspre Klaus şi se retrase cu paşi de felină.



Lângă peretele transparent, din sticlă, Dacian se lăsă pe vine pentru ultima genoflexiune cu Dan în spinare. Pe urmă schimbară rolurile. Dacian se căţără pe spatele lui Dan şi începu să numere până la zece. Reporteriţa Andreea apăru, din senin, fix în faţa lor. Îşi îndreptă, lasciv, breteaua sutienului, când Dan se ridică şi rămase blocat, holbându-se la sânii jurnalistei.



Absent, complet aerian, Dacian îşi întrerupse numărătoarea:



- Hai băi Dane, ce faci? Ai obosit?! Mai ai două.



- Mă scuzaţi că intervin. Sunt Andreea de la Demenţial TV şi aş vrea să vă întreb dacă consideraţi că proprietatea privată este sfântă.

Tânăra îşi scoase sutienul şi îl învârti pe degetul arătător.



- Spre exemplu, continuă Andreea, dacă aţi ajunge la conducerea spitalului, aţi confisca acest frumos sutien proprietate personală?

Cei doi bărbaţi rămaseră cu gurile căscate, ca şi cum Andreea

le-ar fi cerut să-şi dea jos pantalonii pentru o consultaţie stomatologică. Sânii jurnalistei păreau a fi sută la sută naturali (bine, nu erau foarte mari, dar suficient de provocatori).



- Sub nicio formă! îi răspunse Dacian, într-un târziu. Una este să ni-i daţi de bunăvoie şi alta să-i luăm cu forţa. După cum aţi auzit, în Occident oamenii renunţă din proprie iniţiativă la proprietăţi. Acesta este trendul printre hipsterii marxişti. Dar noi nu obligăm pe nimeni, să fie clar!



- Dacă doriţi, vă pot dona bikinii de pe mine, le spuse reporteriţa cu o dezinvoltură care le-ar fi făcut invidioase până şi pe asistentele lui Capatos.



Însă nu apucă să-i lepede, pentru că Dan interveni prompt:



- Nu, nu! Vă rog, nu faceţi asta! Suntem oameni serioşi, ce naiba!



Dezamăgită, Andreea îşi îndesă microfonul în chiloţi şi dispăru. În imediata apropiere, Viorica şi prim-vicele Frans săreau coarda. Săreau o singură coardă, pe care doi pacienţi în pijamale o roteau plictisiţi.



Obosit, transpirat, doctorul Frans se opri să-şi tragă suflarea. Îşi aprinse un joint şi îi dădu să fumeze partenerei de aerobic.



- La Bruxelles gândim pe termen lung, îi spuse Frans. De exemplu, eu voi ieşi la pensie cu 15, 20, poate 25 de mii de euro pe lună. Naiba ştie, că am avut o groază de sporuri. Ţi se pare mult, Viorico?



- Ce să zic, depinde. La noi la spital orice pacient îi este teamă că nu are ce face cu atâta bănet. Câte medicamente poţi înghiţi de 20 de mii de euro?!



- Ai dreptate... Totuşi, insist pe partea de justiţie...



- Degeaba insişti. În justiţie pensiile şi salariile sunt OK, am avut grijă... Frans, nu vrei mai bine să mergem la saună? Simt că trebuie să mă relaxez. S-au adunat prea multe în ultima vreme.



Îl trase de mână, se împiedică şi căzu peste Klaus, lungit la sol pentru trei serii de abdomene. Profită de moment ca să-l strângă tare de boaşe.



- Leneşule! De nimic nu eşti în stare decât să critici şi să bagi beţe-n roate. Vai, ce mă poţi enerva!



- Dă-mi drumul, mă doare!



- Ştii ceva, Klaus? #rezistă! Nu eşti capabil nici să pui o întrebare pentru referendum, recunoaşte.



- Auuu! Ba da, sunt! Mă doare!

Îl slăbi din strânsoare.



- Ia să te văd. Zi-i.



- Poftim întrebare: stimaţi pacienţi, cine aţi vrea să vă fure de azi înainte? Românii noştri cu care v-aţi obişnuit sau străinii miliardarului filantrop?



- Aşa da, bravo! Mergem la vot! Haide Frans, se răceşte sauna.



Plecară lăsându-l pe Klaus epuizat şi mânios. Bărbatul se uită lung la Traian şi Liviu, care mergeau la pas pe banda de alergare, umăr la umăr.



- Cu hernia de disc nu te joci, îl avertiză Traian pe şeful spitalului. Singura care m-a scos din boală a fost Elena. Avea mâini de aur, pe cuvânt...



Reporteriţa Andreea îi întrerupse. Îşi luase un costum nou de baie, imprimat cu preşedinţii Donald (pe bikini) şi Vladimir (pe sutien).



- Vă reţin atenţia cu o singură chestie. Care este poziţia ideală pentru sex dacă unul dintre parteneri are hernie de disc? Cu femeia în Costa Rica sau cu bărbatul la pârnaie?



Traian râse şi apăsă din greşeală pe panoul de comandă. Banda prinse viteză, iar în final îl dezechilibră. În cădere, bărbatul se agăţă de Liviu, pe urmă se prăvăliră amândoi peste jurnalistă (Traian cu capul în bikini, Liviu cu mâna pe sutien). De după un stâlp, corespondentul revistei Sputnik le făcu poză. O postă pe Madbook cu comentariul ”Politica Spitalului Micul Pentagon faţă de Rusia continuă să fie una extrem de prietenoasă”.



(va urma)