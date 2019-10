Astăzi a început numărătoarea celor 28 de zile, cât are la dispoziţie Benny Gantz, co-liderul Kahol Lavan, să adune o majoritate pentru formarea Guvernului.



Aseară, după ce preşedintele Reuven Rivlin i-a încredinţat mandatul, Gantz a susţinut un discurs catalogat de toţi analiştii drept unul demn, substantial şi la obiect. Iată ideile-forţă:



1. Îmi doresc un guvern liberal, de uniune naţională.



2. Ţara are nevoie de reconciliere naţională.



3. Am fost educat în Armată. Nici un comandant militar nu e interesat cu ce partid votează soldatul din unitatea sa.



4. Voi fi prim ministrul tuturor.



5. În Kahol Lavan e loc pentru toţi – religioşi, tineri, sionişti, arabi, druzi, homosexuali.



6. “Israelul, înainte de toate” nu e doar un slogan. Oricine îşi pune propriul interes înaintea interesul ţării va dispărea de pe scena politică. Oricine va încerca să ne împingă spre noi alegeri, va dispărea de pe scena politică.



Toate bune şi frumoase, dacă Gantz are avea cu cine să negocieze. Partidele religioase refuză invitaţia, declarând că ele sunt reprezentate de Netanyahu.



General în retragere, fost şef al Statului Major, Benjamin Gantz nu dispune de armele prim ministrului în funcţie: diabolicul geniu politic, experienţa vastă şi determinarea omului care îşi joacă destinul.



Formula ”cei care vor să împingă ţara spre noi alegeri” se referă, cu eleganţă la unul singur: Bibi. Şi o face tocmai pentru a nu dispărea de pe scena politică. Pentru că, dacă nu se realege, cel mai longeviv premier din istoria Israelului îşi pierde imunitatea. Adică zidul trainic care îl desparte de puşcărie.