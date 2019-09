În 27 septembrie 2014 Klaus Iohannis îşi lansa candidatura la Preşedinţie, într-un miting al ACL (Alianţa Creştin Liberală – PDL plus PNL).

Nu vă lăsaţi păcăliţi de nonşalanţa cu care astăzi, în campanie, aruncă promisiuni; să nu vă fure aerul lui de newcomer. E vechi, e nărăvit în caterincă politică.

Cum mă temeam, mitizatul s-a miticizat („Miticizarea mitizatului”, 3 iunie 2014).

Oricare dintre contracandidaţii săi din 2019, dacă ar avea umor (că şanse nu-s) ar putea reproduce cu succes discursul electoral al lui Iohannis din 27 septembrie 2019:

„Eu vă spun cu toată convingerea: în România, se poate! Am intrat în competiţia prezidenţială cu acest gând. Să facem din România o ţară care ştie ce vrea, care merge înainte pe drumul ei european şi euro-atlantic. O ţară nu pierde banii în buzunare de partid. O ţară care găseşte soluţii durabile la sistemul de pensii, nu care se împrumută an de an pentru a le plăti. O ţară care-şi ţine acasă specialiştii din cercetare, din economie, preţuindu-le munca. O ţară în care oamenii nu mor cu zile pentru sistemul de sănătate e bolnav. O ţară în care progresul naţiunii şi a fiecarei familii este măsurabil de la an la an. Aceasta este România lucrului bine făcut! (Acum, schimbându-se sloganul, e “România normal”, n.m.). Vă vorbesc vouă, celor mai tineri, şi vă spun, voi sunteţi viitorul pentru care trebuie să construim România lucrului bine făcut (…). Nu vreau ca generaţia voastră, a celor de 30, 40, 45 de ani, să fie încă o generatie de sacrificiu. Mă adresez vouă şi vă spun: încă nu e prea târziu, dar peste cinci ani va fi! Vă chem să ne fiţi aliatii pentru ca din noiembrie să construim România lucrului bine făcut. Avem şansa de a reaşeza România de harta respectului, a speranţei. O Românie în care merită cu adevărat să trăieşti! (de bine ce merită, doar anul trecut şi-au luat lumea în cap încă vreo 200.000 de români, n.m.)”.

O Românie în care merită să trăieşti! N-a fost să fie. Acum, vorba lui, e prea târziu, au trecut cei cinci ani. Deci, putem să mai încercăm o dată.