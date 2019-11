În aşteptarea deciziei Procurorului General, Benjamin Netanyahu şi-a pus din iunie un ministru al Justiţiei. Amir Ohana s-a şi grăbit să pună dosarele lui Bibi într-o lumină favorabilă, în faţa Knessetului. Ministrul a mers până într-acolo încât a dezvăluit informaţii confidenţiale din anchetă. Pentru felul în care a umilit Justiţia ca să-şi servească şeful de partid, presa l-a poreclit Manneken Pis.



La Canal 12, vineri la jurnal, analistul politic Amnon Abramovici a rostit un mare adevăr: toţi liderii care au atacat Justiţia, Poliţia şi Presa – înainte şi în timpul procesului de corupţie care li s-a intentat – au sfârşit la puşcărie. Aşa s-a întâmplat cu Aryeh Deri (unul dintre fondatorii partidului religios Shas, deţinător al unor portofolii ministeriale importante, între care cel al Internelor), cu fostul preşedinte Moshe Katsav, cu fostul premier Ehud Olmert şi cu alţii. Netanyahu se încăpăţânează să nu înveţe nimic din lecţiile istoriei, a concluzionat Abramovici. (Pus din nou sub acuzare, Deri acum tace mâlc).



Fiul lui Bibi, Yair Netanyahu, a sărit din nou, cu obrăznicia caracteristică, în apărarea tatălui. A declarat că, în anii 90, actualul premier a preluat o ţară cu o economie „socialist-primitivă de tip sovietic”, care nu făcea nici un fel de export. Yair a declanşat, în consecinţă, o ripostă dură a presei, care a prezentat o adevărată radiografie a economiei Israelului.



Sănătatea publică e la pământ. Există, ce-i drept, o medicină excelentă, pe care însă Finanţele n-o pot susţine. Personalul e insuficient, paturi în spitale nu sunt destule, bugetul alocat nu permite nici măcar întreţinerea darmite inlocuirea infrastructurii. Başca, ministerul de resort vinde gogoşi populaţiei, susţinând că vaccinul anti-gripal a întârziat, fiindcă... Europa nu l-a fabricat la timp (campania anti-gripală va începe abia săptămâna viitoare). Medici şi asistente pleacă din Israel, căutându-şi norocul în lumea largă. Dacă imaginea bătrânilor internaţi şi „cazaţi” pe culoarele spitalelor era până ieri una obişnuită, mai nou, în 2019, au apărut şi cazuri de copii „cazaţi” pe culoare. Rata ocupării în spitale depăşeşte în permanenţă aproximativ 120 la sută. Directorii sunt pe punctul de a declara „stare de urgenţă”, dacă ar avea cui - Ministrul Sîănătăţii e, deocamdată, chiar Bibi.



Celelalte probleme grave ale ţării (între care locuinţele şi invăţământul) s-au cronicizat.



Agricultorii şi industriaşii produc doar pentru export. Nu rentează să-şi vândă marfa în Israel. De pildă, de luni de zile, unt israelian se găseşte doar în supermarketurile americane. Pare paradoxal că tocmai citricele (portocalele, lămâile) sunt imposibil de cumpărat în Israel. Aici se vinde numai ce nu poate fi exportat, adică tot ce e sub standard. În galantare există portocale, lămâi, banane sau avocado pe care nici un Carffour din Europa nu le-ar vinde.



Traficul e îngrozitor. Nu se mai construieşte nici o autostradă, nici un pod, nici o cale ferată. Pe lângă Tel-Aviv, Bucureştiul poate părea raiul pe pământ.



Costul vieţii e tot mai ridicat. Fiecare nouă statistică ridică numărul celor consideraţi săraci. Mai grav, creşte simţitor numărul săracilor care se afl[ în câmpul muncii. Creşte, de asemenea, de la o statistică la alta, numărul copiilor săraci.



După zeci de ani, tinerii „revin la matcă”, dar nu în sensul bun. Mai precis, revin să locuiască cu părinţii, chiar şi după căsătorie, pentru că preţul locuinţelor este prohibitiv.



În ultimii ani, se dezvoltă un fenomen periculos. În vremea generaţiei care se află acum în pragul pensionării, părinţii îşi ajutau copiii la cumpărarea primei locuinţe. Azi nu se mai poate. Primul sfat pe care îl primesc la aşa-numitul „curs de pensionare” este „Învăţaţi să spuneţi NU copiilor, dacă nu vreţi să fiţi dependenţi finaciar de ei, peste câţiva ani. Tot ce aţi strâns până acum n-o să vă fie de ajuns la bătrâneţe, dacă îi veţi ajuta, aşa cum voi aţi fost ajutaţi, la cumpărarea unei case”.



În mijlocul dezastrului, jocurile politicianiste de putere continuă...

Foto: jewishbusinessnews.com