Adevărata problemă a lui Ehud Barak în perspectiva alegerilor din 17 septembrie e ceea ce israelienii numesc ”haRosh gadol, haraglaiim kzarot” (capul e mare, dar picioarele scurte).



Mesajul singurului om politic care ştie cum să-l bată pe Netanyahu este împiedicat sistematic să ajungă la public. Proiectul pentru Israel, lansat pe contul său de Facebook săptâmâna trecută, n-a fost prezentat decât în... Gândul. Iscusinţa diabolică a propagandei lui Bibi îl hărţuieşte transferându-i problemele lui Epstein, un fost asociat pedofil.



Serile trecute, super-inteligentul Barak a ieşit public, vizibil enervat, şi a declarat că nimeni şi nimic nu-l va opri să demaşte maşinăria de denigrare a lui Bibi, ”măiestria” de care se foloseşte acesta pentru a-şi îngenunchia adversarii politici, ”distrugând democraţia israeliană şi statul de drept”.



E din ce în ce mai evident că platforma politică a lui Barak îi stânjeneşte pe toţi competitori politici, de la stânga la dreapta. Nici unul nu-şi asumă riscul de a spune lucrurilor pe lume şi de a pierde voturile unei părţi a electoratului (ultrareligioşii, homofobii, anti-palestinienii).



Stânga israeliană îl ignoră, aşa cum face Amir Peretz, noul lider al Partidului Muncii, chiar dacă Barak ar fi acceptat ca, într-o eventuală alianţă, să fie vioara a doua.



(Curtată de Barak şi de Peretz, Tzipi Livni a decis că nu revine în politică, fiindcă nu vede nici o schimbare).



Peretz a preferat să se alieze cu doamna Orly Levi-Abukasis - fost parlamentar Yisrael Beiteinu (”Casa Noastră Israel”), partidul basarabeanului Avigdor Liberman - acum lider al propriului partid, Gesher (”Pod”), care însă la alegerile din aprilie n-a reuşit să treacă pragul. În ce o priveşte, Levy-Abukasis a făcut o afacere bunicică - Peretz i-a promis trei locuri în Knesset. Avantajul Partidului Muncii este, odată cu venirea ei, faptul că are la vârf doi ”mizrahim” (evrei orientali, respectiv marocani), care ar putea atrage masele (în Israel, mai mult 60 la sută din populaţie are rădăcini orientale). Doi marocani la conducerea fostului, legendarului Mapai? David Ben Gurion - pe care Netanyahu tocmai l-a întrecut în longevitate politică - sau Golda Meir se răsucesc în mormânt.



Combinatorica politică e în toi, pentru că pe 1 august se închid listele.



Regele Bibi are aceeaşi strategie, neschimbată în ultimele, multe, scrutinuri: construieşte ameninţări la adresa Israelului, ca să se profileze ca un Salvator, complimentează apăsat electoratul şi îşi toacă mărunt inamicii, cu o exersată campanie negativă.