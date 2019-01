Greu să-i explici conceptul de criză energetică unuia care îşi zice cu mândrie “profesorul de fluide”.

Ministrul Anton Anton e varză varză - un Dănuţ Andruşcă, dar din păcate limbut, al Ministerului Energiei.

Personajul n-are tăria lui Andruşcă de a se rezuma la interjecţii, nici antrenamentul de a fugi de ziarişti. Fapt pentru care zicerile lui Anton Anton pot intra oricând în antologia… candorii intelectuale. De la “nu avem energie, nu se aprinde becul”, până la “Deci, eu astăzi am un sistem energetic frumos, o ţară bogată, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Uitaţi-vă şi pe chestia asta cu mixul energetic am hidro, am cărbune, am hidrocarburi, am gaze, am biomasă, vânt, bate vântul de ne-ndoaie acum, producem foarte mult din vânt”.

Pentru propria sa delectare îi doresc să fi terminat strategia energetică: “Eu sper şi am un pariu cu o domnişoară drăguţă care mi-a spus că ea nu crede că voi termina strategia energetică şi, dacă o termin, va sta în cap”.

Cum altfel să-i explici acestui juisor al dezastrului, cu “competenţe şi aptitudini tehnice” declarate în “ferrohidrodinamică, hidraulica experimentală, maşini hidraulice şi inginerie urbană”, ce l-ar putea lovi direct, ca o teslă, peste bogatele resurse, decât: Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în sobă!