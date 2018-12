Politrucii ăştia au un tupeu nemărginit şi o convingere nestrămutată: că românii sunt proşti.

Am furat destul, să uităm, să iertăm şi s-o luăm de la zero! ne îndeamnă împăciuitor. Adică să se amnistieze şi s-o ia de la capăt.

Ba încearcă să ne smulgă şi o lacrimă de compasiune - uitaţi-vă la băieţii ăştia din administraţie, bieţii, sunt paralizaţi, nu mai au curaj nici de-o ciordeală...

Jupânul României, Liviu Dragnea, în spiciul de la Consiliul Naţional al PSD (condus de un băiat de mingi, fostul ministru al Apărării, Fifor - care şi-a luat tainul trădării ”puciştilor”) a fost sfătuit să fie relaxat. Şi i-a ieşit un fel de show jalnic, cu glumiţe de entertainer fără angajament, cu apostrofări către slugile din sală.

Trebuia să împacheteze singura poftă ce-o pofteşte - amnistia şi graţierea - în câteva ziceri care să meargă la inima electoratului. Să poată spune că nu interesele sale şi ale clientelei sale îl macină mai ales, ci ale ţărişoarei, ale românaşilor, pe care n-a apucat încă să-i gonească unde văd cu ochii. (Mă doare mintea de pe acum, înţelegând că ne aşteaptă o campanie ultranaţionalistă). A vorbit despre cum fură multinaţionalele şi băncile bugetul României, cu uimirea şi revolta sinceră a unei fete mari care n-a pupat guvernarea.

Cu o Opoziţie bicisnică şi mituită, cu un Preşedinte care n-a băgat de seamă când i s-au tras prerogativele de sub picioare, Jupânul României va continua să se tăvălească pe noi de râs.