După ce am aflat ce are în chiloţi (el însuşi a mărturisit că i-a pus microfoane statul paralel), aflăm şi ce are în cap ministrul Teodorovici: un gaz de balon, care i-l ţine pe umeri.

Duminică, în Consiliul Naţional PSD, Jupânul l-a luat la bastoane ca pe un băiat de prăvălie şi aseară s-a şi executat. A scos una tare: ”taxa pe lăcomie”.

(Se vor găsi destui zevzeci în electoratul socialiştilor să-şi iasă din piele de bucurie că urmează să se detoneze agăţaţi de fluturaşul de leafă).

Fante de cabinet, inimă zburdalnică de slugoi entuziast, ministrul cu chiloţi hi-fi urcă în carieră fără să fie stânjenit de vreun merit personal.

Deocamdată, ascultă orbeşte ordinele, transformând Finanţelele într-un Minister al Propagandei.

Când va veni vremea să înhaţe el însuşi biciul de vechil, îl va rupe, cu acelaşi entuziasm, pe cocoaşa stăpânului de astăzi.