La câteva zile după anunţarea retragerii trupelor americane din Siria (aproximativ 2000 de combatanţi) - intempestivă şi neargumentată strategico-tactic - preşedintele Donald J. Trump a descins, împreună cu soţia, în mijlocul soldaţilor americani de la baza aeriană Al-Assad (”Leul”) din Irak (la 160 kilometri vest de Bagdad).

E prima vizită a preşedintelui Statelor Unite la militarii săi dintr-o zonă de conflict. (Următoarea va fi la trupele americane staţionate în Germania, la baza aeriană Ramstein).

Ieri seară, încolţit de jurnaliştii prezenţi la Al-Assad, Trump a încercat să justifice retragerea din Siria, unde Statele Unite conduc/au condus coaliţia internaţională anti-ISIS (din care şi România face parte).

Întrebat dacă nu crede că retragerea militară din Siria ar putea pune în pericol Israelul, permiţând Iranului să-şi consolideze şi să-şi extindă poziţiile în regiune, preşedintele Americii a oferit un răspuns deloc coerent: ”Ei bine, eu [pericolul] nu-l văd. Am vorbit cu Bibi. I-am spus. Şi, ştiţi, dăm Israelului 4,5 miliarde de dolari pe an. Şi se descurcă foarte bine apărându-se singuri, dacă observaţi. Deci, asta e.(...) Vom avea grijă de Israel. Israelul va fi bine. Dar dăm Isrelului 4,5 miliarde de dolari pe an. Şi le dăm, sincer, mult mai mulţi bani decât atât, dacă vă uitaţi în scripte - mult mai mulţi bani decât atât. Şi au făcut o treabă foarte bună pentru ei.”

De unde cifra lansată de Trump de 4.5 miliarde pe an e greu de spus. Cuantumul ajutorului de apărare. semnat de preşedintele Obama în 2016 şi devenit operaţional în 2018, este de 38 miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani, respectiv 3,8 miliarde pe an.

E evident şi de multă vreme că Donald J. Trump nu are o viziune coerentă asupra Orientului Mijlociu. Aşa se explică faptul că a dat regiunea pe mâna ageamiului Jared Kushner, ginerele-consilierul. (Promisul Proiect de Pace, în ciuda tuturor asigurărilor, nu există).

Retragerea armată din Siria n-a putut fi explicată ieri, în Irak. ”Statele Unite nu pot continua să fie jandarmul lumii. Nu vrem să facem asta.” nu ţine loc de explicaţie şi e departe de a-i linişti pe aliaţii din NATO, cu atât mai puţin statele din regiune.

Siria e abandonată de Trump în mâinile lui Putin - acesta e adevărul, exprimat cât se poate de simplu. Şi, oricâte asigurări le-ar da preşedintele Americii israelienilor, e limpede că Rusia nu are nici un interes să oprească expansiunea iraniană în zonă.

Pentru cine urmăreşte atent mişcările geostrategice din Orientul Mijlociu - nici o surpriză.