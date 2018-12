Că vrei să dai OUG pe amnistie şi graţiere, când ai probleme cu Justiţia, înţeleg, are logică. Când vrei să schimbi codurile de legi, ca să poţi face ce vrei cu banii ţării şi să nu fii nevoit să dai socoteală, iar înţeleg, şi asta are logică. Ca să schimbi toţi şefii de instituţii ale statului, care nu-ţi cântă-n strună, e de înţeles, are logică. Ca să încerci să faci din Jandarmerie o gardă pretoriană - aşa cum a gândit Ceauşescu structurile Securităţii Statului - de frica SPP, care îţi stă ca sula-n coaste, are explicaţie. Că vrei să storci bani din piatră seacă, urmărind să controlezi toate mişcările financiare din zona ”întreprinderilor de stat”, are - până şi asta! - o logică. Precum şi faptul că ţi-ai dori să faci din Poliţie o Miliţie comunistă, pregătind-o ca primă falangă de destructurare a mitingurilor populare.

Toate sunt, până la urmă, de înţeles, gândite în logica sloganului/filosofiei/paradigmei ”pentru că putem”.

Dar ca să încerci să iei, pe persoană fizică, soarta Armatei unei ţări membre NATO, ba, încă să pui pe butuci economia naţională, lovind bezmetic în singurele motoare de dezvoltare - marile firme cu capital autohton, dar şi multinaţionalele cu filiale în România - asta nu mai are nici un fel de logică, fiind vorba fie de rea voinţă, fie de prostie abisală.

Faptul că ”ordonanţa lacomilor” a fost publicată în Monitorul Oficial, în acelaşi timp cu decretul prezidenţial de prelungire a mandatului şefului Statului Major al Armatei, după o perioadă de temporizare, chipurile ”pentru alte consultări”, mi se pare că ”sună” a un fel de răzbunare/pasare subversivă a răspunderii: ”N-a vrut preşedintele să ne accepte numirile (cei doi miniştri şi noul şef al Armatei), am dat şi noi drumul la ordonanţă.”

Dar ce ”n-au înţeles” disperaţii după bani/pseudo-finanţiştii PSD este că nu pe Iohannis se răzbună ei, în acest fel, ci pe noi, pe toţi românii ăştia plătitori de taxe la ANAF, cu banii cărora îşi fac mendrele: pentru că noi vom plăti aceste majorări descărcate în preţurile la energie, carburanţi, credite, servicii şi toate celelalte produse.

Mă gândesc chiar că măsura în sine conţine şi perechea de palme trase, cu obidă, obrajilor naţiei, care a dus ”simpatia” faţă de PSDragnea la 25 de procente (şoc: sub PNL, care, cică s-ar afla la 26 de procente).

De ce ar trebui să guverneze social-democraţia peste un deşert economic, ”generat” de posibila plecarea a unor companii mari - tot mai multe - puternice, recunoscute? De ce îşi doreşte PSD-ALDE să conducă un popor sărac, bolnav, îmbătrânit şi frustrat?

A devenit România, precum o entitate socialistă, supravieţuitoare a revoluţiei, care trebuie devalizată, falimentată, distrusă în fibra ei, ca să poată fi cumpărată pe nimic, cotropită, anexată, aşa cum s-a întâmplat cu tot ceea ce mai funcţiona în meleag după decembrie 1989?

Aşa ceva nu poate fi decât o manifestare a retardului politic, a prostiei umane, implicit a unei lipse de patriotism duse la extrem.

Însă, dincolo de toate, intenţia unor civili nechibzuiţi/neinstruiţi, de a decredibiliza Armata, prin manevre periculoase de destructurare a conducerii acesteia - instituţie de importanţă naţională şi internaţională, în interiorul alianţelor din care România face parte - din mărunte ambiţii/orgolii politice, asta cred că este prostia începutului de mileniu.

Ceea ce mă îngrijorează şi mă surprinde, în acelaşi timp, este lipsa de măsură şi înţelegere a unor lideri politici aleşi, în fruntea formaţiunilor lor, care n-au rămas cu nimic în cap, din greşelilor noastre sau ale unor state celor din imediata noastră vecinătate.

Şi, pentru că tot a scris presa în ultimele zile despre ticăloşia şi crimele dictaturii ceauşiste, care au culminat, în decembrie '89, la Timişoara şi Bucureşti, cu grozăviile generate de demenţa unor minţi rătăcite, mi-aş permite să-i întreb pe cei care nu-şi mai pot stăpâni apetenţa de putere: după Jandarmerie şi Poliţie, vrea actuala Putere să pună mâna şi pe Armată, prin impunerea unei conduceri fidele, în afara legii? Să facă ce? Să apere şi ea o eventuală dictatură a PSD, ca şi când o astfel de situaţie ar mai fi posibilă?

Atrag atenţia că ultimii care au procedat astfel tocmai ”şi i-au primit” pe cei din urmă fani, la Ghencea Civil, cu ocazia comemorării, la 29 de ani din clipa în care au fost ciuruiţi la ”zidurile Târgoviştei”.