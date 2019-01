Adică: au ele un rost/rezultat concret? Şi aş mai întreba dacă tânărul despre care vorbim, reprezentant al fenomenului de civilitate, generat de protestatarii #rezist şi caracterizat, în special - până la diversiunea grosolană din 10 august - de natura lui paşnică, imaginaţie, umor şi inteligenţă, este conştient că acţiunile sale atrag o reacţie imediată, îndreptată, în special, împotriva grupului?!

Este sigur, Marian ”Ceauşescu” - un om curajos, nu mă îndoiesc - că reacţiile provocate ajută mişcarea #rezist să-şi promoveze, cum se cuvine, ideile şi manifestările, prin excelenţă, non-violente?!

Pentru că, mie, personal - şi nu am pretenţia că deţin vreun adevăr absolut sau că pot promova un etalon social-comportamental - mi s-a părut perfect inutilă ”acţiunea” sa contondentă, vizavi de ”ţinta” reproşurilor, şi anume deputatul Nicolicea.

Ca să strigi din habitaclul maşinii tale un număr important de ”ocări” - unele dintre ele fiind posibil să rezoneze, în principiu, cu fanfaronada/aroganţa manifestă a alesului vizat - către un parbriz ”ermetic”, după care preopinentul, aflat la volanul maşinii sale, adăsta la semafor, numai şi numai ca să înregistrezi şi ulterior să postezi pe net acţiunea, cred că e o mişcare-bumerang, pur şi simplu.

E clar că Nicolicea nu e un personaj politic agreat în afara arealului de funcţionare a partidului, iar pentru cei care îl cunosc şi nu-l agreează, rafala lui ”Ceauşescu” n-a adus nimic nou, ca să fim sinceri; nu mi se pare că a lărgit/completat portretul deputatului la bătrâneţe.

În schimb, le-a dat posibilitatea - încă o dată, după mai vechi astfel de ”corecţii” outdoor, administrate vehement - unor reprezentanţi ai PSD, responsabili cu propaganda, să acuze, ferm, violenţa personajului nostru, pe persoană fizică, dar mai ales, ”violenţa celor din grupul #rezist” - din care acesta face parte - în general.

Episod potrivit mănuşă PSD, într-un tablou politic în care apar, la zi, tot mai multe informaţii, pe surse, despre o posibilă implicare a liderilor partidului în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor violente din 10 august, şi care, mai mult, fac trimitere, cu precădere, la discuţii aprinse, izbucnite între ministrul Carmen Dan şi liderul social-democrat Liviu Dragnea, acesta reproşându-i şefei Internelor că ar fi fost de acord cu declasificarea majorităţii documentelor secretizate din dosarul ”Jandarmeriadei” - situaţie explozivă care ar fi făcut-o pe Dan să ameninţe cu demisia.

Iată, doar aşa, la curiozităţi, cum a sărit Florin Iordache, ca peştele din borcan, asupra ocaziei generate de Ceauşescu: ”E un comportament normal? Dacă cineva are ceva de spus, eu zic să spună potrivit normelor legale. Vom analiza ca să vedem dacă legile sunt prea uşoare, în ideea că îţi dă posibilitatea să ai un comportament anormal, pentru că până la urmă cine are ceva de spus se poate comporta totuşi civilizat şi fără astfel de ieşiri. Dacă cineva are ceva de comentat vis a vis de o atitudine politică a unui politician, are ocazia, atunci când sunt alegeri, să aibă o altă opţiune. Sau se poate, dacă consideră că a încălcat o lege respectivul, atunci se poate adresa organelor, dar modul în care se jigneşte şi s-a depăşit o anumită barieră cred că este inadmisibil,” a declarat Iordache, pentru Mediafax.

Sigur că Iordache nu vede decât paiul din ochiul celuilalt, nu şi bârna din nasul personal sau al PSD, vizavi de ”modul în care se jigneşte” - adică verbal sau doar cu ”digitus-infamus” erect, în Parlament.

Şi, totuşi, de această dată, lui Iordache i s-a pus pe tavă motivul de scandal, iar omul a remarcat, pe loc, ceea ce-l interesa pe el cel mai mult: anume blândeţea legilor.

Şi cine n-a înţeles deja că menirea aleşilor puterii de astăzi este să închidă gura ”inamicului”, profitând de fiecare eroare a acestuia - şi vorbim aici despre opoziţie, despre presă, despre societatea civilă, despre actorul economic, despre alegătorul cumsecade - înseamnă, fie că nu-i prea înţelept, fie că dedă, cu bună ştiinţă, la jocuri periculoase…