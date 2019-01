Astăzi, mă văd nevoit să înfierez, în contrapartidă, agitaţia şi isteria verbală, caracteristice comportamentului de secretară de şcoală ”de pe la Videle”, al seraficei doamne Dan, o fiinţă cu cafeaua de dimineaţă nebăută la timp.

Pentru istorie şi pentru fanii acestei ştiinţe aflate pe punctul aneantizării ei, ca (şi) consecinţă a umilirii dumisale în programa şcolară românească, am să redau fulminanta postare de pe Facebook - cu referire la preşedintele ţării noastre, Klaus Iohannis, un român ales la post de peste şase milioane de compatrioţi, recte, de două ori mai mulţi decât tagma alegătorilor întregii mase pesediste (tautologic spus, ”la un loc”) - a ministresei: "Atât poate… (Iohannis - n.a.) din frustrare, din disperare, din ambiţie bolnăvicioasă - zice, doamna ”doctor” Dan, de nervi. Indiferent ce îl mână în luptă (cum ar fi, de exemplu, vrerea alegătorilor săi - n.a.) pe preşedintele ţării, efectele blocării constante a oricărui demers, fără niciun temei legal (altul decât legea, în litera şi spiritul ei - n.a), se răsfrâng asupra românilor!”.

Nu mai inserez textul, în continuare, întrucât acesta este o frondă pe faţă la analfabetismul funcţional al premierului.

Intifada verbală, redată mai sus, a fost generată de contestarea la CCR, de către Klaus Iohannis, a Statutului poliţistului (român), pe motiv de folosinţă a dispozitivelor cu electroşocuri, de către organe, precum şi de posibilitatea pătrunderii acestora în domiciliul cetăţeanului.

Declarându-se contrariată de iniţiativa Cotroceniului, după ce şi-a exprimat surprinderea faţă de modul cătinel de a gândi, al preşedintelui, Carmen Dan, acest Usain Bolt al spiritualităţii Internelor autohtone, a continuat pe temă, cu o frecvenţă şi mai intempestivă.

”Mi-aş fi dorit să vă fi preocupat (domnule preşedinte - n.a.) atât de mult Poliţia Română şi atunci când poliţiştii au fost omorâţi, cu sânge rece, în misiune. Vă mai amintiţi de poliţistul Sorin Vezeteu? Familia lui şi, din păcate, multe altele asemenea ei, aşteaptă de la noi măsuri pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete. (Ca şi când preşedintele ar fi redus efectivele Poliţiei şi i-ar fi lăsat neînzestraţi şi neînarmaţi pe poliţişti…)

Concluzia?! Două!

Prima: reacţia lui Dumitru Coarnă - ”Eu deja lăcrimam când am auzit cu câtă vehemenţă ne apără doamna Carmen Dan drepturile. Deja intrasem într-o anumită stare de emoţie! Sunt elemente aflate în reglementare, care aveau probleme de aplicare. De exemplu, pătrunderea într-o locuinţă unde se pune în pericol viaţa ori integritatea personală e reglementată în Constituţie. Doamna Carmen Dan, decât să se umfle aşa, mai bine citea în profunzime, că e mai înalt scaunul decât teancul de cărţi pe care le-a citit. A făcut rău acestei legi!” a spus liderul sindical.

A doua: reacţia lui Marian Godină - ”Îl ceartă doamna ministru pe preşedintele republicii şi dă cu el de pământ de mă face să-mi crească inima. Chiar îşi începe postarea cu sintagma “atât poate” ceea ce mă face să cred că nu doamna ministru a scris, pentru că probabil ar fi scris “decât atât poate”.

Aflu astfel de ce eu, ca luptător în cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, am un pistol fabricat în România anilor ’90, care de multe ori se blochează la trageri şi pe care îl port într-un holster cumpărat de mine de pe un site. La fel cum mi-am cumpărat şi genunchierele şi cotierele. Şi cum mi-am cumpărat ochelarii tactici. Şi mănuşile tactice. Şi ghetele. Şi cagulele.

Aaa… de fapt cum mi-am cumpărat tot echipamentul. Chiar şi pantalonii, bluza, tricourile, centura, cureaua pentru arma principală (şi ea mai bătrână decât tata).

Am primit de la Poliţie doar vesta antiglonţ, casca balistică, un baston telescopic şi cele două arme. De un an şi trei luni, de când sunt la SAS, am tras cu ele exact de 3 ori. Pentru că nu e muniţie. Noroc că e un poligon privat în Braşov, unde cu 150 de lei, poţi trage vreo 50 de cartuşe, cât să nu uiţi, dar nici atunci nu o poţi face cu arma ta de la serviciu. Bine că băieţii de la SAS sunt pasionaţi şi bagă bani în meseria asta.

Vestea bună e că, aşa cum prevede programul de guvernare, poliţiştilor li se vor mări salariile de la 1 ianuarie. Vestea proastă e că mărirea, deşi a sunat pompos prin presă, de ajunseseră poliţiştii să fie invidiaţi, va fi în jur de 100 de lei, poate nici atât.

Măcar am aflat azi că tot ce am scris mai sus e din vina preşedintelui. Doar că nu prea cred. Eu cred că e “decât” din vina dumneavoastră, doamna ministru, iar faptul că în postarea dumneavoastră aduceţi vorba de un coleg mort în timpul serviciului, reprezintă pentru mine cel mai abject mod de a vă duce luptele politice.

Şi că să nu se înţeleagă greşit, nu, eu nu vorbesc în numele poliţiştilor şi nu reprezint pe nimeni în afară de propria-mi persoană: Nume: Godină. ”Pronume”: Marian,” sună textul poliţistului.

Despre unele dintre acestea, postate azi de Godină, lucruri de care ministrul Dan habar n-are, am scris în urmă cu o lună, când, practic, n-a interesat pe nimeni. În consecinţă, n-are nici un rost să reiau tema.

Eu am vrut să scriu ”decât” de invective la nivel înalt.

Cât despre postarea lui Godină, aş spune că sunt de acord, sută la sută, cu poliţistul-incomod, acolo unde remarcă el referirea ministrului la moartea poliţistului Sorin Vezeteu, ca element al luptei politice: este, cu adevărat, un demers abject.