Înainte de a-l vedea ca o cocoaşă în spatele premierului Vasilica, l-am remarcat pe Mihai Fifor ca ministru al Apărării. Acolo a dat apă la moara Rusiei, subliniind cu mândrie că baza militară de la Deveselu deţine rachete balistice.



După ce-a rezolvat problemele Apărării, a fost însărcinat să le rezolve şi pe ale Internelor, ca ministru interimar.



De câteva zile, Fifor emană un şuvoi de soluţii inepte, în termeni bombastici – fermitate, toleranţă zero etc. etc.



(Nu asta ar fi problema. La Cultură şi interimar la Educaţie PSD a înfipt un gogoman agramat: „De-a lungul timpului au fost şi momente mai delicate, să nu le spunem dificile sau să nu le spunem neplăcute; (…) anumite minorităţi au avut de suferit, ceea ce ne face să găsim momente cum este cel de astăzi, prin care readucem în atenţia, nu doar a românilor, ci a întregii naţiuni române, a întregii Europe, a întregii lumi, faptul că respectăm aceste minorităţi” - din discursul la comemorarea victimelor Holocaustului Romilor).



Mai breaz ca ministrul Educaţiei şi al Culturii, Fifor şi-a propus să schimbe sistemul din temelii păstrându-l aşa cum e. Doar vin trei rânduri de alegeri, iar cârdăşia interlopi-poliţişti-politicieni e cheia succesului în orice campanie electorală.



Întrebat astăzi cum comentează simbioza poliţişti-interlopi, ministrul de Interne a răspuns candid: „Nu ştiu la ce vă referiţi (...). Chiar nu ştiu la ce vă referiţi”.



Un mesaj de siguranţă şi încredere pentru interlopi şi complicii lor din structurile responsabile de siguranţa cetăţeanului.