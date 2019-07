Teodor Meleşcanu - şeful unui minister la fel de cenuşiu precum cel al Tineretului şi Sportului – continuă triumfal să calce în străchini.



După scandalul mutării ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, în care şi-a distribut rolul de ţuţăr al lui Dragnea, după eşecul de la ONU, după criza din Republica Moldova, când n-a putut să emită decât nişte stranii... păreri personale, încă ministrul Externelor a ieşit iarăşi din picoteala cu care ne-a obişnuit între două gafe.



Acum, în toiul negocierilor pentru portofoliile de comisari, Meleşcanu transmite noilor responsabili din Uniunea Europeană că România nu mai are rost să fie băgată în seamă:



„România, într-adevăr, în ultimele două mandate ale Comisiei, a avut portofolii extrem de importante. Oricum, cu foarte mulţi bani. Este vorba despre comisarul pe Agricultură şi comisarul pentru Dezvoltare Regională. Ambele sunt portofoliile din Comisia Europeană cu cea mai mare cantitate de bani. Deci, este greu de crezut că vom putea să avem şi a treia oară un comisar care să fie într-adevăr pe un portofoliu care are în spate foarte multe proiecte şi fonduri foarte importante. La ora actuală, ceea ce se întâmplă este o discuţie pentru a fixa cele patru-cinci poziţii cheie la nivelul Comisiei, după care se va trece la etapa a doua. Din partea României, evident că există un interes pentru a avea un portofoliu care să fie cât mai apropiat de preocupările noastre, dar lucrurile acestea, în mod evident, vor face obiectul unor consultări. Nu sunt foarte optimist că vom avea un portofoliu foarte gras, ca să mă exprim aşa, dar în orice caz vom avea un comisar, pentru că regula este că fiecare ţară membră are un comisar în Comisie, deci evident că nu vor fi probleme.”



Cu alte cuvinte, chiar dacă, după ce am deţinut preşedinţia rotativă, nu ne-am ales cu nimic, ne aşteaptă un frumos succes: vom căpăta un comisar, pentru că n-au ăia încotro.



Curat diplomaţie!