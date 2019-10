După ce i-am făcut rost consultantului artistic al Teatrului German din Timişoara de adresa de mail a lui Molière (nu mi-a fost greu, am luat-o de la Racine), am schimbat câteva mesaje pe WhatsApp cu Bernard de Clairvaux, Doctor Mellifluus.

Cum am reuşit? M-am dat drept Papa Eugeniu al III-lea.

Am urmărit apoi audierea din plenul Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci, ca să aflu preferinţele în materie de curve ale ministrului Orlando.

Spre seară, mi-am făcut timp pentru examenul de pilot particular pe care vreau să-l dau mâine. Am întrebat un prieten care are o drujbă cum se porneşte un avion.