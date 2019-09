Răspunzând întrebării unuia dintre jurnaliştii care l-au însoţit în recenta călătorie apostolică în Africa, Papa Francisc a spus:

„Africa e un continent tânăr, cu o o viaţă tânără. Dacă îl comparăm cu Europa, o să repet ce am declarat la Strasbourg: mama-Europă a devenit aproape bunica-Europă, a îmbătrânit. Trecem printr-o iarnă demografică foarte gravă în Europa. Am citit, nu ţin minte despre care ţară, dar era o statistică oficială a Guvernului, că în anul 2050 ţara aceea va avea mai mulţi pensionari decât persoane care lucrează. Lucrul acesta e tragic. Care e explicaţia acestei îmbătrâniri a Europei? Eu - e o opinie personal - mă gândesc că rădăcina e bunăstarea, ataşamentul de bunăstare. <Ne simţim bine. Nu fac copii fiindcă trebuie să cumpăr o vilă, trebuie să călătoresc, mă simt bine aşa, un copil este un risc, nu se ştie niciodată>. Sunt preferate bunăstarea şi liniştea, dar e o stare care te duce la îmbătrânire. În schimb, Africa e plină de viaţă. Am văzut în Africa un gest pe care îl mai văzusem în Filipine şi la Cartagena, în Columbia: lumea ridica în sus copiii, ca şi cum ar fi vrut să spună: <Aceasta este comoara mea, aceasta este victoria mea, mândria mea!>. Copilul este comoara săracilor. Dar este comoara unei patrii, a unei ţări. Acelaşi gest l-am văzut în Europa de Est, la Iaşi, la bunica aceea care a ridicat copilul să-l văd: <Acesta este triumful meu!>”.