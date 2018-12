În 2003, eram student la ştiinţe politice. Făceam practică în fiecare an, de regulă, pe la instituţii publice. Ei bine, în acel an mi-am dorit ceva mai special. M-am gândit la un post de radio. Zis şi făcut: în scurt timp am reuşit să intru în redacţia unui radio local din Bucureşti, sub umbrela Radiodifuziunii Române. O echipă de câţiva oameni tineri şi cu experienţă ţineau întreaga redacţie. Asta mi s-a părut energizant şi optimist pentru zona de radio de la noi. Timp de vreo 2-3 săptămâni, am căpătat ceva experienţă de teren, am vizitat studiourile şi am văzut cum se înregistrează ştirile. Chiar am dat şi probă de voce, în speranţa că voi reuşi să mă angajez part-time. Nu am reuşit, din simplul motiv că era prea complicat procesul şi, cumva, trebuia convins directorul. Treabă dificilă pe atunci, dacă nu te cunoştea sau nu te recomanda cineva.

Din această perioadă, îmi mai amintesc însă ceva. Pe lângă discuţiile plăcute avute cu colegii, îmi vine în minte şi o sarcină simpatică primită într-o dimineaţă: să mă ocup de horoscop! Nu îmi puneam nici până atunci mari speranţe în veridicitatea informaţiilor de la acea rubrică, însă în acea zi, s-au spulberat toate. Am întrebat, totuşi, ca să fiu sigur, cam cum, cam ce, cam de unde s-o apuc în acest demers? Apoi am luat ziarele şi, cu pixul pe foaie, am croşetat pentru fiecare zodie, cum mi-am dorit, previziunile zilei.

Şi până atunci, dar mai ales de atunci, citesc sau ascult amuzat previziunile de la horoscop, chiar dacă uneori, rar, mai îmi pun întrebarea "şi dacă ce mi-a zis azi se adevereşte?". Dar atât.

Exact acelaşi sentiment mi-l oferă, mai nou, şi citirea sondajelor de opinie. Pentru că un fenomen straniu şi inexplicabil, undeva la întrepătrunderea sociologiei cu politica şi - de ce nu? - şi cu horoscopul (poate şi cu science fiction-ul), ia cu asalt aproape în fiecare lună, agenda publică românească.

La o comandă, în piaţa publică se aruncă cifre: date despre încrederea în politicieni, direcţia în care merge România şi eventualul vot - în cazul unor alegeri electorale viitoare, pentru partidele politice. Datele sunt comunicate sec dimineaţa, urmând ca apoi analizele să se rostogolească pe durata zilei, până în prime time-ul televiziunilor de ştiri unde, diverşi experţi/ analişti şi aşa-zişi /mai mult sau mai puţin jurnalişti le rumegă şi le scuipă apoi publicului preferat, aşa cum şi-a dorit clientul (politic, bineînţeles)!

Azi, un partid are 30% în preferinţele electoratului, mâine sau la câteva zile distanţă, ajunge la 20-25%. Marja clasică de eroare, de +/- 3% la o cercetare, devine astfel, între instituţii de sondare a opinie, de +/-10%, ca diferenţă în câteva zile!

Datele reieşite în urma cercetărilor nu sunt niciodată (şi nu cred că mă înşel), discutate mai întâi de cei care le furnizează. Sunt doar comunicate de presă reci, preluate de agenţiile de ştiri şi apoi de presa mainstream. Mai nou, apar doar ”pe surse” ale unor partide. La o căutare pe google, rar găseşti informaţii despre cine este clientul şi cine sunt cei care îl realizează.

Poate nu este treaba lor să publice mai mult decât o fac, dar - cu siguranţă - este treaba noastră de a ne pune întrebări cu privire la acurateţea rezultatelor, de a ne întreba dacă astfel de cercetări merită încrederea noastră sau dacă nu sunt decât informaţii cu caracter manipulator. Pentru că, altfel, diferenţele uriaşe din rezultate nu se explică.

Îmi şi imaginez cum se poartă discuţiile între conducerea institutului şi client: ”Cât vrea barosanul, 25%?! Hai, ia un 26, ca să fii pe val!”. La câteva zile distanţă, într-o altă cercetare, pentru un alt client şi un alt institut, dă partidului de mai sus un 20% încredere sau chiar sub - ”e terminat, domnule, gata şi cu ăştia”, poate remarcă chiar şi publicul votant privitor la TV. Colac peste pupăză, vine şi trupa de analişti de prime time Antena 3 care, din când în când, la sugestiile marelui sociolog de casă Marius Pieleanu, îngroapă Opoziţia din România la câteva procente - astfel încât să nu depăşească 10-15%, iar cei de la putere să depăşească planul cincinal în cercetările sociologice. ”PSD&ALDE iau fără discuţii 50% aşa, pentru că merită, pentru că sunt patrioţi!”, le mai zice obligat - forţat, sau poate chiar din credinţă, directorul Avangarde.

Mai în glumă, mai în serios, rezultatele cercetărilor au diferenţe foarte mari. De exemplu,

1. În sondajul IMAS din luna noiembrie şi dat publicităţii în 5 decembrie, PSD-ul era creditat cu un procent de 24,9% încredere; PNL - 23,3%; USR - 14,8%; ALDE - 11,7%; MRI - 8,2% etc.;

2. În sondajul din 17 decembrie, al sociologilor de la CURS, pentru luna noiembrie - decembrie 2018, PSD-ul are 33%; PNL - 20%; ALDE - 9%; PRO România - 9% (în sondajul IMAS cu doar 2,4%) şi USR - 7%.

Cum a crescut PSD-ul, scăzut USR-ul cu 8, respectiv 7 procente e greu de înţeles. În cifre reale, se poate ajunge şi la diferenţe de sute de mii de susţinători - votanţi, între două institute de cercetare. Mai mult, dacă am lua în considerare sau am crede ce se mai discută lejer şi imaginativ prin studiouri, poate chiar şi un milion - două.

Există aşadar o gaşcă de firme de cercetare, mai mult sau mai puţin profesioniste, care îngroapă, cu rea voinţă, efortul corect al altora ducând, din păcate, publicul în eroare. În aşa eroare, încât nu mai putem spune în care cifre să ne încredem sau nu. Şi, dacă în cazul ştirilor de tip fake-news, le putem combate sau căuta adevărul cercetând alte surse de informare, în cazul de faţă nu avem - noi, cetăţenii, nici un instrument de a nu ne lăsa păcăliţi sau dezinformaţi.

Deşi constatarea legăturii indisolubile dintre (unele) sondaje şi horoscop ar putea părea revoluţionară, nu am pus eu, totuşi, coada la prună. Cei de la postul TV amintit, cheamă regulat o celebră clarvăzătoare care ne poate spune, în orice moment, ce se va întâmpla cu România, cine va câştiga alegerile, când începe războiul şi tot aşa. La fel şi institutele de mai sus. Pentru că, nu-i aşa, clienţii plătesc şi vor să afle de bine.

Se adaugă puţină dramă, o boabă de adevăr, un vârf de manipulare, un gram de speranţă, patimă cât cuprinde şi iată... sondajul / horoscopul este gata, aburind. Ne-a fost şi servit. Hai, să ne fie de bine, ca să nu ne fie rău!