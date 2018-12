Încă din anii '90, societatea românească şi-a dorit apariţia unor partide autentice şi a unor politicieni capabili să făurească România modernă. Lipsa acestora, a construirii unui motor funcţional, au dus la permanentizarea unei neîncrederi fireşti a cetăţenilor în elitele politice ce s-au perindat la putere. Incapacitatea acestora, timp de 30 de ani, în a rezolva necesităţile primare ale unei societăţi ce dorea şi încă doreşte un alt drum prin reforme în educaţie, sănătate, un trai zilnic decent, mai multă cultură, sport, o administraţie eficienţă, drumuri ş.a.m.d. a adus România anului 2018 în situaţia divizată în care se regăseşte, cu peste 5 milioane de români plecaţi în afara graniţelor pentru o altfel de viaţă şi cu dese proteste de stradă.

Partidul, un motor al schimbării promis de la început, dar nefuncţional nici în ziua de azi

Încrederea românilor în clasa politică nu a arătat niciodată bine, nici măcar după revoluţie, când aproximativ 14 milioane de români entuziaşti de vremurile ce vor veni au ieşit la vot după căderea regimului Ceauşescu. Lipsa valorilor politice, a unor ideologii autentice, racordate la specificul românesc al momentului, a unor oameni cu studii în zona ştiinţelor politice şi economice a determinat dezvoltarea unei clase politice false, neinteresate în a construi partide reprezentative şi demne de a lupta pentru putere şi guvernare în interesul României ci, doar de a-şi crea o gaşcă instituţionalizată, formată exclusiv din indivizi loiali conducerii, aplecaţi spre compromis, dornici să-şi investească averile dobândite rapid după revoluţie sau să implice reţelele de influenţă, de multe ori interlope, pentru ca în final, ceea ce au investit, să li se întoarcă în mod sigur în buzunare sau în capital de imagine.

Din aceste considerente se trage istoric, haosul şi lipsa de identitate al partidelor din România recentă. Cine îşi mai aduce aminte de promisiunile unora care au format Acţiunea Populară, Partidul Liberal Democrat, Partidul Solidarităţii Sociale, Forţa Civică sau Partidul Liberal Reformator? Nimeni. Denumirile lor sunt doar o părticică a istoriei politice. În schimb, mulţi dintre membrii lor, dintre cei care le-au condus sau au făcut parte din ele, sunt acum liberali convinşi, social-democraţi, conservatori, naţionalişti, aşa-zişi europeni ş.a.m.d. Zeci şi sute de partide s-au format, s-au aliat, au fuzionat sau au murit uitate în timp. Zeci şi sute de politicieni au fost (şi nu doar o dată) consilieri, primari, deputaţi, senatori şi miniştri nu doar pe o listă de partid, ci - după cum a cerut timpul şi nevoia de a face bani - şi pe ştatele de plată ale altor partide.

De aceea, sistemul politic din România a suferit şi suferă şi în continuare la capitolul reputaţie şi încredere. Aşa cum arată acum, a adus şi încă aduce beneficii doar celor care fac parte din el, pe cheltuiala cetăţenilor pe care cred ei că îi reprezintă. Iar cetăţenii se dezic. Drept dovadă este pragul stabil, din ultimii ani, de 10%, al nivelului încrederii populaţiei în partidele politice.

Evenimentele cu implicaţii politice ale anului 2019, momente propice pentru declanşarea schimbării

2019 poate fi anul care să aducă schimbări politice majore, cu implicaţii în sfera socială şi economică. Nu doar evenimente deosebite precum preluarea preşedinţiei de către România a Consiliului Uniunii Europene, alegerile Europarlamentare din mai 2019 şi alegerile prezidenţiale din noiembrie sau decembrie 2019 pot schimba sistemul politic românesc, dar şi finalitatea unor demersuri al căror deznodământ se va petrece în lunile următoare - adoptarea sau nu a legilor justiţiei, posibilitatea chemării / condamnării României la Curtea Europeană de Justiţie, parcursul şi finalizarea dosarelor de corupţie a celor doi preşedinţi ai Camerelor, parcursul dosarului privind unele case deţinute de familia Iohannis, alegerea procurorului şef al DNA, menţinerea / revocarea procurorului general, noi alegeri la conducerea ICCJ şi, foarte important, alegerea unui nou guvernator al Băncii Naţionale.

Sub semnul întrebării, dacă se vor întâmpla sau nu, stă şi organizarea de către Preşedinte a unui referendum pe tema anticorupţiei, a unui referendum propus de coaliţia de guvernare pentru suspendarea Preşedintelui, o ordonanţă privind amnistia şi graţierea, intrarea în vigoare a legilor justiţiei, aşa cum sunt dorite în momentul actual de coaliţia de guvernare şi - de ce nu? - o posibilă cădere a Guvernului, în cazul unei noi moţiuni de cenzură. Mizele majore, nu doar în 2019, ci şi în 2020, ţintesc spre alegerile locale din iunie şi cele parlamentare din decembrie.

Cu o economie încă tânără şi o clasă de mijloc fragilă, deciziile economice din ultimii doi ani de guvernare vor influenţa, la rândul lor, echilibrul scenei politice. Majorările de pensii şi salarii (nefundamentate în plan economic, dar primite cu recunoştinţă de funcţionarii publici şi pensionari), apariţia unor noi taxe şi impozite, creşterile la benzină, motorină, electricitate; apoi inflaţia, creşterea dolarului şi a monedei euro, ROBOR-ul şi intervenţiile tot mai dese de natură guvernamentală în sfera economică, fără consultarea sindicatelor şi a mediului de afaceri, reprezintă o altă serie de ingrediente ce vor înclina de data asta şi balanţa instabilităţii economice, nu doar politice, a mulţumiţilor versus nemulţumiţilor, cu riscul de a declanşa, în final, revolte: la vot sau în stradă.

Noi proteste. O societate civilă nervoasă şi tot mai implicată politic.

Cu o aversiune puternică faţă de toţi cei din vechea gardă a politicii, societatea din România a dezvoltat deja în ultimul deceniu şi aproape în fiecare an, simţul protestului. Românii au învăţat să iasă în stradă pentru a-şi apăra drepturile, libertăţile şi pentru a cere o altfel de politică. Datorită presiunii străzii, au căzut guverne, au fost întoarse legi în Parlament, au fost stopate politici guvernamentale. Şi, la fel de important, au fost atrase privirile comunităţii europene şi internaţionale.

La ultimul referendum, sute de oameni au participat voluntari, pe banii lor, la monitorizarea procesului electoral. Amploarea protestelor de stradă ce vor veni nu poate fi dată decât ca reacţie la forma şi mărimea dispreţului celor din guvern şi parlament. Iar ce se întâmplă acum în Franţa, poate fi urmărit şi dat drept exemplu. Nu Macron poartă vina, ci anii de experimente şi reforme eşuate pe umerii francezilor de rând.

Discursul public politic, unul din principalii factori declanşatori ai schimbării

Exacerbarea discursului public la orele de seară de pe la televiziunile prietene, a ordonanţelor emise pe furiş în miez de noapte, a rapoartelor redactate pe bază de acorduri politice, la care se adaugă nuanţele de factură naţionalist-populistă, xenofobe, anti-europeane, plus inventarea unei lungi liste de duşmani şi disecarea acestora în show-uri TV - jurnalişti, ong-işti, procurori şi judecători, parlamentari europeni, ambasade, diverşi filantropi, bancheri, corporaţii, protestatari, persoane LGBT etc - sunt factori declanşatori ce stau deja la baza dezvoltării revoltei şi a dispreţului în sufletul unei părţi active a societăţii şi clădesc la exprimarea dorinţei de schimbare. O dorinţă de schimbare ce are cel mai puternic instrument de lansare şi legare a comunităţilor - comunicarea online. Nu mai e nevoie de afişe cu lozinci lipite în pieţe. Sunt suficiente date factuale comunicate prin aplicaţiile telefoanelor mobile.

Revenind la întrebarea din titlu - poate fi 2019 anul revoluţiei politice româneşti? Răspunsul e da! Aspectele de mai sus au creat cadrul propice. E doar momentul ca în 2019, cât mai mulţi dintre cetăţenii activi şi tinerii politicieni din partidele existente sau în curs de formare să-şi arate dorinţa schimbării modului de a face politică.

Deja în Parlament, un partid tânăr format în 2015 - USR - este principalul actor din opoziţie, poate nu ca număr, dar cu siguranţă, în comunicarea publică. Pentru prima dată în România, formaţiunea a organizat alegeri democratice interne pentru desemnarea candidaţilor la alegerile europarlamentare. Un alt partid, format în 2018, cu oameni cu valori apropiate celui deja parlamentar - România Plus, va candida şi el la următorul scrutin şi deja pune bazele unei organizaţii la nivel naţional. În PNL, o grupare tânără şi cu o viziune liberală progresistă caută sa facă o altfel de politică, cu adevărat liberală, faţă de actuala conducere ce eşuează în promovarea conservatorismului şi - pe lângă asta - cu vechi probleme de credibilitate. Pentru prima dată în istoria recentă a partidului, PNL încearcă să facă o opoziţie constructivă în Consiliul General al Bucureştiului şi în unele comisii parlamentare - la finanţe sau pe legile justiţiei.

Pro România, partidul rupt din PSD al lui Victor Ponta, are toate şansele să crească exact în zona dorită - atragerea tinerilor (şi nu numai) din deja mamutul PSD, pentru a propune un model nou social democrat în România.

Mişcările de mai sus sunt demonstrate şi de ultimul sondaj IMAS, care situează PSD la 25,2% în intenţia la vot, PNL la 26,1%, USR - 11,5%, MRI - 8,1%, ALDE - 9,6%, Pro România - 6,2%.

Apariţia acestor mişcări nu va rezolva pe deplin încrederea cetăţenilor în partide, dar dacă vor reuşi să aducă mici schimbări în viaţa politică şi socială, iar cetăţenii vor simţi beneficiile pe termen scurt şi mediu, cu siguranţă încrederea va creşte la cote acceptabile. Competiţia dintre nou şi vechi la nivel politic are germenii unei revoluţii politice. Ne aşteaptă doi ani interesanţi!