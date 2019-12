De parcă n-ar fi tras tot anul buhaiul de coadă, starostele deputaţilor PNL, Florin Roman, le-a aplicat cu sete miniştrilor liberali un pluguşor.



Pupincurismul e o artă. (Lăudătorii din perioada stalinistă şi emulii lor din ceuşism erau versificatori iscusiţi).



Nu pupi în cur ca prostul. O faci cu buzele frumos ţuguiate, cu elan, cu măiestrie, cu spirit, cu patos, după ce îţi exersezi bine limba în care prestezi.



Cu versuri precum



“La păduri e-un moldovean



Pus pe treabă, ca un ardelean



Pădurarii i-a înarmat, pădurile le-a ferecat



Hoţii s-au panicat, că Alexe i-a fixat!”



rişti ca elogiatul, îndatoritor, să sune la Balamuc.



Sau să-ţi dea un sincer like, ca doamna profesoară de limba şi literatura română, după strofa:



”Anisie vrea reformă



Şi nu una de formă!



Bursele le-a majorat



Iar hârtiile le-a tocat!”



sau ca ministrul absolvent de actorie ecologică:



”La Cultură cu Bogdan



Nu mai sunt veterinari!”.



După inepţiile de mai sus şi de mai jos, Premiera Vasilica are tot dreptul să se ceară în Academie:



”Rokerul de la finanţe



Florin Cîţu nu are nuanţe!



A venit cu un buget



Făr-o gaură concret!”.



Nimic de râs. Politica dâmboviţeană naşte monştri de toate culorile.