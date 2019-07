Un poliţist în uniformă, aflat într-o maşină neinscripţionată, cu radar, m-a şicanat în trafic. Comportamentul lui a fost, în opinia mea, demn mai degrabă de un interlop mărunt decât de un „om al legii”.

Când am intrat în localitatea Bujoreni, din Teleorman, şoferii din faţă au început să îmi dea flash-uri, iar pe Waze am primit notificare că în faţă este un echipaj de poliţie ascuns. Aproape de ieşirea din sat am văzut un poliţist, în uniformă, urcându-se într-un Logan alb, neiscipţionat, cu numărul de înmatriculare TR 83 NEC. Când m-am apropiat de vehiculul respectiv, acesta mi-a ieşit în faţă, fără să semnalizeze. A mers câţiva metri, încet, şi s-a oprit în dreptul unei alte maşini. În spatele lui se formase deja coloană. Mai mult, nu putea fi depăşit deoarece era linie continuă. I-am dat un claxon scurt, fapt care l-a iritat pe poliţistul de la volan. A scos mâna pe geam şi a făcut un gest a cărui însemnătate nu am priceput-o.

Apoi, agentul, supărat pe „tupeul” meu de a-l claxona, a început să mă şicaneze. Loganul a început să meargă încet, iar după câţiva metri mi-a pus frână, destul de brusc, în faţă. Apoi, deşi ieşisem din localitate şi viteza maximă era de 90 Km/h, poliţistul în Logan alb a mers foarte încet; estimez că era vorba de 40 km/h. Părerea mea este că el dorea ca eu să îl depăşesc pe linie continuă şi să aibă motiv să mă sancţioneze. Ceva mai încolo am dat peste un al doilea echipaj, cel care îi oprea pe cei prinşi de radarul ascuns de pe Loganul alb.

Nu m-am înscris în depăşire, deşi s-au făcut două benzi pe sens, în rampă, iar Loganul alb a continuat să meargă încet, în faţa mea. Domnul poliţist a eliberat banda de viteză doar când i-am făcut semne către camera video de bord pe care o aveam instalată pe maşină. Nu ştiu ce ar fi urmat dacă nu o aveam.

Vă mărturisesc sincer că nu mă aşteptam ca un om în uniformă să se comporte ca un huligan pe un drum public. Am trimis, acum şase zile, o serie de întrebări, legate de acest incident, la departamentul de presă al Poliţiei Române, dar şi la Poliţia Teleorman, însă nu am primit niciun răspuns. Serviciul WeTransfer, prin care le-am trimis clipul video, m-a informat că înregistrarea a fost descărcată de cineva de acolo.

Ca în cazul multor alte apeluri şi solicitări primite de poliţie şi alte autorităţi plătite din bani publici - iată, unele sunt tratate cu neseriozitate cu urmări tragice - iniţiativa mea a rămas fără răspuns.

Video - Momentul în care mă apropiam de ieşirea din localitatea Bujoreni:

Video - Şicanele s-au petrecut între satele Bujoreni şi Prunaru