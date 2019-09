Pe la prânz, posta pe Facebook, din mers: “Dragi romani, am plecat in CARAVANA ANTIMAFIA. LA ORA 15 LA DOBROSLOVENI. LA ORA 1700 LA CARACAL LA TEATRUL NATIONAL. HAIDETI SA LE ARATAM LA TOTI CA NU NE ESTE FRICA!. SUNTEM DOAR NOI IMPOTRIVA LOR!”



După ce a transformat tragedia în farsă, Cumpănaşu intenţionează s-o urce pe scena Teatrului din Caracal.



Unchiul Tragediei – metamorfozat în Tatăl Farsei - e pe cale de a fi celebrat noua minune a urbei.



“Haideţi să le arătăm la toţi că nu ne este frică!” şi-a îndemnat publicul acest atlet al penibilului.



“Haideţi să le arătăm la toţi că nu ne este frică!” şi-a îmbărbătat spectatorii, nu înainte de a fi primit gardă de protecţie de la Ministerul de Interne (cu care acum duce crâncene lupte fratricide în prime-time).