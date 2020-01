S-a discutat insistent despre imunitate în Israel, în ultima perioadă. E vorba, în primul rând despre imunitatea populaţiei în faţa gripei. Dozele de vacin s-au terminat tocmai când se decalnşa valul de îmbolnăviri (130) şi decese (15). Fiindcă, sub diferite pretexte, nu s-au comandat suficiente doze, rata vacinării n-a trecut de 20 la sută. Însă e ultima preocupare a noului ministru al Sănătăţii, ultrareligiosul, controversatul Yaakov Litzman (71 de ani).



Cât priveşte imunitatea premierului Netanyahu în faţa legii – a cerut-o aseară, cu puţin înainte de expirarea termenului: “Astăzi sărbătorim o decadă de realizări importante pentru Israel. Am de gând să continuu să conduc ţara încă mult timp, spre noi realizări. Dreptul la imunitate a fost creat pentru a ne asigura că aleşii poporului nu vor fi victima discriminării în Justiţie, prin fabricare de dosare. Din păcate, eu sunt în această situaţie. Ca să vă slujesc în continuare, voi cere imunitate în faţa Justiţiei, care mi-a fabricat dosare penale, în vreme ce pe alţii, cum sunt Gantz şi Lapid, nici măcar nu i-a anchetat in situaţii în care era obligatoriu s-o facă”.



Au ieşit imediat la declaraţii Avigdor Lieberman şi Benny Gantz.



Lieberman: “Israelul este ostatec în mâinile lui Netanyahu. Israel Beiteinu (partidul-balama pe care îl conduce, n.m.) nu va accepta acest lucru”.



Gantz: “Azi e clar ca singura motivaţie a lui Netanyahu în politică e una personală. Singurul lucru care îl interesează este imunitatea parlamentară. De-asta ne târăşte în al treilea tur de alegeri! La viitorul scrutin, va trebui să alegem între un guvern de imunitate personală pentru Netanyahu sau un guvern care sa slujească poporul”.



Transpare motivul pentru care co-liderul coaliţiei Kahol Lavan, principalul competitor al Likud, nu s-a copt încă politic: pe Bibi nu-l interesează imunitatea ca atare, ci stoparea procesului juridic, ceea ce se şi întâmplă, din clipa când a cerut imunitate. Fără această cerere oficială, procesul s-ar fi declanşat în câteva zile.



Deocamdată, din fericire, nu există o comisie care să îi analizeze cererea. Dacă s-ar alcătui o comisie excepţională, prim ministrul ar risca să nu aibă majoritate. Iscusitul Bibi nu face altceva decât să tragă de timp, sperând ca, după alegerile din 2 martie, să obţină cele 61 de mandate, ca abia apoi o comisie favorabilă să-i acorde imunitatea.



Ce îl preocupă acum e să se victimizeze şi să ofere cele trei portofolii ministeriale la care a fost nevoit să renunţe (Agricultura, Asistenţa Socială şi Diaspora) aliaţilor politici – trei luni cu salarii şi drepturi pentru o muncă pe care oricum n-o vor face, adică încă o gaură la Buget pentru victoria sa politică.