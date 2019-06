Unul dintre obiectivele importante ale agendei preşedintelului Klaus Iohannis, în calitate de titular al politicii externe a României – un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate ONU – a eşuat ieri.

Competitorul ţării noastre, Estonia, a obţinut 132 de voturi din 193, în timp ce ţara noastră doar 58.

A urmat, cum se întâmplă în astfel de cazuri pe malul Dâmboviţei, o hărmălaie de burzuluieli politicianiste, începând cu PSD şi terminând cu surogatul Pro România.

Am aşteptat analiza rece a Preşedintelui. Am primit un comunicat al Administraţiei cu “poziţia” domniei sale, care – ni s-a spus – “a luat notă, cu regret”. S-au invocat “demersurile diplomaţiei române” (care diplomaţie?) şi s-a pus eşecul pe seama angajamentelor şi declaraţiilor “nediplomatice, iresponsabile şi contraproductive” (corecte adjective, ar mai fi încăput şi altele) ale sinistrului cuplul Dragnea-Dăncilă. Chiar dacă toate “statele arabe” ne-au taxat, şi putem presupune că au făcut-o, diferenţa de voturi dintre România şi Estonia rămâne, totuşi, foarte mare. Noroc că scrutinul a fost secret, altfel consultând lista ţărilor care nu ne-au dat votul am fi avut parte de suprize mari.

Am văzut izbucnirea de bucurie a delegaţiei estoniene (strânse în jurul doamnei Kersti Kaljulaid, preşedintele republicii) şi zâmbetul strâmb al încă ministrului Meleşcanu, din banca României.

Eşecul României poate primi, la cald, câteva explicaţii: faptul că Estonia, un stat de cinci ori mai mic decât România, are un Proiect de Ţară (preşedintele Iohannis ni l-a promis încă de la începutul mandatului), are o diplomaţie activă, are un consens politic absolut în ce priveşte obiectivele internaţionale, iar pentru a îndeplini această ţintă a făcut o campanie inteligentă, susţinută, de ani de zile, cu mulţi ani înainte de debutul campaniei oficiale, la 13 iulie 2017.

Cum arată, de pildă, clipul de promovare a Româmiei, dacă există? Al Estoniei arată aşa: