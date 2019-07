Preşedintele României a devenit încă de acum, când nici n-a ajuns la finalul primului mandat, din ce în ce mai greu de contrazis.



Accentuând ostentativ anumite cuvintele, ricanând elocvent, Klaus Iohannis pare acţionarul majoritar al adevărului, pe care l-a tezaurizat atent sub forma unor banalităţi marţiale.



Astăzi, în climaxul conferinţei de presă:



„Jurnalist (site-ul Administraţiei nu se încurcă să reţină numele vreunui corespondent de presă, n.m): Alianţa USR-PLUS a anunţat că va avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale. Cum aţi vedea un tur al doilea între doi candidaţi de dreapta?



Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis: O competiţie. Să nu se aştepte cineva să am opinii despre contracandidaţii mei. Este dreptul lor constituţional, fiecare îşi alege candidatul şi intrăm cu toţii în competiţie. Fiecare va trebui să-şi facă campania proprie. Eu o să-mi fac doar MIE campanie”.



Am auzit, din Carpaţi la Marea Neagră, un adânc oftat de uşurare colectivă: bine că nu-şi face campanie SIE.