În „21 Lessons for the 21st Century” (Spiegel & Grau, 2018), Harari identifică unul dintre poncifurile mitologiei liberale. Mi-am adus aminte paragraful, după ce am citit postarea suprarealistă de acum câteva ore a lui Dacian Cioloş: „Am scris rândurile de mai jos împreună cu Dan Barna, eu aflându-mă la Cabana Babele alături de Valerie, după ce am văzut articolele despre tensiunile care ar exista între USR şi PLUS. (…) nu ne vom ridica de la masa negocierilor până când nu ajungem la o înţelegere care să ne facă mai eficienţi decât am fi separat”.

Ce zice Yuval Noah Harari? „În filmul fantastic <Willow> - un basm mediocru marca George Lukas - eroul cu acest nume este un pitic obişnuit care visează să devină un mare vrăjitor şi să stăpânească secretele existenţei. Într-o bună zi, un astfel de vrăjitor trece prin sătucul lui, căutând un ucenic. Willow şi alţi doi pitici plini de speranţă se înfăţişează înaintea acestuia, iar vrăjitorul le dă aspiranţilor un test simplu. Întinde mâna dreptă, îşi răsfiră degetele şi îi întreabă cu o voce de Yoda: <În care dintre degete stă puterea de a controla lumea?>. Fiecare dintre cei trei pitici alege câte un deget, însă nici unul nu ghiceşte. Totuşi, vrăjitorul observă ceva la Willow şi mai târziu îl întreabă: <Când ţi-am arătat degetele, care a fost primul tăul imbold?>. <Ei bine, a fost o prostie>, răspunde jenat Willow. <Să-mi aleg propriul deget>. <Aha!>, exclamă victorios vrăjitorul. <Ăsta era răspunsul corect! Îţi lipseşte încrederea în tine însuţi>”.