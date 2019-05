Ce nu nu-a spus preşedintele Iohannis când ne-a chemat la Referendum şi nu ne-a spus nici ieri, nici astăzi, la five o'clock, este că, după succesul Referendumului de duminică, Preşedintele ne pregăteşte un nou succes – încă un Referendum:

„Acum suntem în momentul în care trebuie să decidem cum să punem în practică ceea ce a decis poporul prin referendum. Pentru a găsi cele mai bune proceduri, metode, soluţii, am decis să convoc partidele parlamentare la consultări pe această temă, fiindcă este evident, ceea ce a decis poporul trebuie să fie pus în practică, adică să fie pus în Constituţie. Asta se face în Parlament în prima fază. Aşadar, am decis şi am trimis chiar adineaori invitaţiile pentru zilele de marţi şi miercuri, săptămâna viitoare, pentru a găsi împreună cele mai bune soluţii”.

Cu alte cuvinte, din Parlament trebuie să iasă, pe baza celor două întrebări care au fost patru, un text de lege pentru modificarea Constituţiei, care – validat apoi de Curtea Constituţională – se va transforma în întrebarea unui nou Referendum. Un Referendum de modificare a Constituţiei.

Chestionat de un jurnalist dacă, profitând de acest prilej, se va purcede la o revizuire mai largă a Constituţiei, Preşedintele a răspuns: ”Sincer, eu nu aş merge pe o modificare mai largă a Constituţiei, fiindcă ultima dată aici s-au blocat lucrurile. Avem un referendum, avem opinia poporului, aceste modificări trebuie operate şi cred că este foarte bine posibil”.

Când vom fi convocaţi la noul Referendum? Imediat, adică probabil după vacanţa parlamentară, respectiv cel mai devreme prin septembrie. Sau în noiembrie, odată cu prezidenţialele.