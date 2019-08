După primul tur de scrutin, pe 12 noiembrie 2014, la a doua confruntare directă Iohannis-Ponta, cel dintâi a apucat să lege câteva fraze. Mi le-am încrustat în suflet:



“În România lucrului bine făcut, lucrurile încep şi se termină. În România lui Klaus Iohannis lucrurile se fac în aşa fel încât fiecare să fie mulţumit. România lui Klaus Iohannis este o ţară a prosperităţii, a locului de muncă, unde fiecare are un venit decent, nu este nimeni obligat să stea cu mâna întinsă la stat. România lui Klaus Iohannis seamănă cu Sibiul lui Klaus Iohannis. România lui Klaus Iohannis este o ţară în care investitorii vin cu mare încredere”.



Am crezut în el ca în vopseaua Köber



Apoi, timp de cinci ani, Peşedintele a făcut lucruri gata făcute.



Şi într-o joi, când s-a întors din weekend, a găsit o ţară anormală. Adică defectă. Cine s-o repare?



O să-şi mai piardă tot Iohannis încă cinci ani.



Din 24 noiembrie, acelaşi meseriaş va începe repararea României bine făcute.