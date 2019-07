Ehud Barak a prezentat ieri, într-un videoclip pe Facebook, Platforma nou-înfiinţatului său partid Israelul Democratic.



Videoclipul durează aproximativ un minut şi e filmat la graniţa de nord, cu Libanul în fundal: „Am promis în ’99 că vom ieşi din Liban şi am ieşit”, comentează cel mai medaliat militar şi unul dintre eroii poporului israelian. „Ceea ce promit eu, se întâmplă! Astăzi promit:



1.Legiferarea Constituţiei Israelului, în spiritul Declaraţiei de Independenţă şi a viziunii Profeţilor Israelului, la doi ani după ce se va instala guvernul. Vom ancora Constituţia în egalitate, dreptate, drepturi sociale şi dreptul nostru la acest pământ. Toate acestea păstrând integritatea poporului, drepturile minorităţilor – fără deosebire de religie, etnie, sex sau înclinaţie sexuală. În plus, vom limita numărul mandatelor prim ministrului şi vom ridica mandatele prim ministrului şi ale parlamentarilor puşi sub acuzaţii penale. Scopul nostru e o societate-model.



2.Trasarea graniţelor Israelului - în doi ani de la instalarea guvernului, în scopul de a garanta statutul Israelului de stat evreiesc şi democratic şi de a preveni anexarea a milioane de palestinieni. Aspirăm la pace, la securitate şi la un Israel al nostru.



3.Reabilitarea serviciilor sociale în Israel. În 24 de luni, promitem să promulgăm Legea Educaţiei Gratuite de la zero ani. În plus, promitem să eliminăm cozile pacienţilor la camerele de gardă ale spitalelor şi să reducem cu 20 la sută costurile scumpe ale vieţii (de exemplu, prin reducerea preţurilor la terenuri şi a preţului gazelor). Toate acestea prin stimularea investiţiilor publice care, la rândul lor, vor ridica Israelul de pe ultimele locuri din OECD la media mondială. Statul, în folosul cetăţenilor!



4.Iudaismul ne aparţine tuturor. În decurs de un an, vom elabora legi care să permită oricărui om să se căsătorească, să divorţeze şi să fie înmormântat cum doreşte. Vom permite accesul transportului în comun sâmbăta, în cartierele nereligioase. În decurs de un an, vom anula Legea Încorporării, vom mări salariile militarilor şi vom încuraja un program de încadrare în câmpul muncii a religioşilor. Da iudaismului pluralist, nu constrângerii religioase!”.



Platforma-proclamaţie este cea mai curajoasă pe care vreun partid politic a formulat-o de la crearea Statului Israel, Cuprinde problemele esenţiale care tensionează de ani de zile societatea – de la Constituţie la puterea Rabinatului şi statutul ultra-religioşilor care grevează sever Bugetul ţării, fiind singuri cetăţeni cu dispensă de la serviciul militar. Atinge criza palestiniană şi corupţia la vârf politicii.



Fiecare problemă subliniată de Ehud Barak şi căreia îi identifică o soluţie constituie un subiect de dispută, dacă nu de scandal perpetuu. E firesc că, la 24 de ore, nimeni nu s-a încumetat încă să comenteze conţinutul Platformei.