Între atâţia copii creponaţi, un băieţaş de cartier (dacă la Târgu Frumos cresc cartiere), răpăie un ales omagiu României Educate, luată în locaţie de gestiune de ministra Andronescu.



Băieţaşul, Alexandru Oiţă, îşi începe piesa cu un citat din doamna care face gargară cu pioneze: „orice evaluare evaluează pe subiectele pe care examenul le presupune în evaluarea respectivă”. (Are flow, nu glumă, Ecaterina Andronescu!).



În ţara asta de gabori în civil, Alexandru – respect! - şi toată generaţia lui înoată sub apă. Din când în când, îi scot la suprafaţă şi îi pun să borască rezumate. Ei palmează în scârbă un joint, pasc etnobotanice până ce spray-urile minţii lor colorează lumea şi o fac privibilă.



Serile de vineri între tomberoane s-au coclit ca subiectele la bac.



Viitorul nu mai are nevoie de ei, gen.



O s-o taie într-o bună zi, ca toţi ceilalţi. Când o să ne dezmeticim, pe cei mai mulţi o să-i căutăm pe coclaurii Europei cu Shazamul.