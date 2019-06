Unde te poţi ascunde, închipuindu-ţi că nu va ajunge până la tine răsuflarea grea a realităţii româneşti? În Africa – zeci de milioane de kilometri pătraţi.



(Cea mai preţioasă relicvă din bârlogul meu e un disc al lui Franklin Boukaka, poetul şi muzicianul congolez asasinat în 1972. Mai am o jumătate de pagină din Kanguka – “Trezeşte-te!” -, un cotidian din Kigali, înlocuit acum vreo treizeci de ani cu sinistrul Kagura – “Trezeşte-i pe alţii”).



Citesc din Kapuściński (“Abanos:) simptomele malariei. Le am pe toate: “Primul semn (…) este neliniştea interioară, pe care începem s-o simţim brusc şi fără un motiv clar. Parcă ni s-a întâmplat ceva, ceva rău (…). Apoi, curând, ne cuprinde un soi de răceală, ca un marasm, o totală slăbiciune. Totul ne enervează. Înainte de orice, ne supără lumina, nu suportăm lumina. Ne supără toţi din jurul nostrum, vocile lor ridicate, mirosul lor nesuferit, atingerea lor aspră (…). Pe neaşteptate, ne cuprinde frigul. Un frig polar, arctic”. Fix aşa.



La fel ca noi, ei nu cred în întâmplare; pentru ei nu există coincidenţe.



Istoria, ca la noi, e mai mereu “un produs la nechibzuinţei”.



La ei nu există amurg, la noi s-a înstăpânit un amurg continuu.



Suntem la fel de însetaţi, la fel de peocupaţi de propria umbră – să nu cumva să dispară înainte de a dispărea noi,



Unde am vrut să ajung? (Ca la noi, “aceleaşi drumuri te duc în locuri diferite, în funcţie de anotimp”). La povestea gândacului Ngubi: “Undeva, în Sahara, trăieşte un gândac mic, numit Ngubi. Când e foarte cald, gândacul suferă de sete şi vrea să bea. Dar nu e apă nicăieri, în jur - doar nisipul fierbinte. Ca să poată bea ceva, gândacul îşi alege un dâmb oarecare, poate fi doar o uşoară dună de nisip, şi începe să se caţere voiniceşte până sus. E un efort uriaş, o muncă aproape sisifică, fiindcă nisipul alunecos şi încins se scurge mereu, împingând gândacul înapoi. La capătul acestei torturi, de pe corp i se prelinge un fir zdravăn de sudoare. Atunci, Ngubi îşi întrerupe urcuşul, se face ghem, şi îşi afundă capul în picătura aceea”.



Franklin Boukaka (“Când vine vremea votului devin cineva”):