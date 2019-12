După spectacolul penibil oferit ieri la conferinţa de presă comună cu Emmanuel Macron, astăzi Donald J. Trump i-a invitat ostentativ la un dejun de lucru doar pe “plătitori” - liderii ţărilor care alocă 2 la sută din PIB pentru Apărare.



Preşedintele României e bucuros să fie mângâiat pe creştet de liderul de la Casa Albă: “(…) cred că este un semnal destul de clar de apreciere pentru cei care alocă 2 la sută pentru Apărare, cel puţin aşa am înţeles noi această abordare şi, cu siguranţă, va fi o discuţie foarte bună şi în acest cerc, din păcate destul de mic. Suntem un grup relativ mic de ţări care alocă efectiv deja 2% pentru Apărare”. Şi a ţinut să adauge, cu satisfacţie, adresâmdu-se ziariştilor: “aici stăm foarte bine”,



Emmanuel Macron subliniase – pe bună dreptate – că, dacă dezbaterile acestui Summit se vor învârti exclusiv în jurul banilor, aşa cum intenţionează Trump, cei 29 riscă să piardă esenţialul: o „strategie clară” a Alianţei, care să conţină şi identificarea ameninţărilor.



Despre necesitatea unui „proces de reflecţie” vorbeşte (în termeni foarte vagi, dar debordând de optimism) - şi Klaus Iohannis: „(...) avem câteva chestiuni importante de discutat şi sunt convins că vom avea discuţii foarte bune (...). Noi suntem de părere că e bine să începem o discuţie, un proces de reflecţie, cum se numeşte, dar sub conducerea Secretarului General şi cred că, în final, asta va fi concluzia zilei de astăzi. Deci, discuţii aşezate şi cred că foarte bune vom avea”.



Însă discuţiile nu par deloc aşezate, iar liantul însuşi al NATO, consensul, e zdruncinat din temelii. Marile state membre – Franţa, Germania, Turcia, SUA – nu izbutesc să realizeze un compromis acceptabil între interesele naţionale şi misiunea Alianţei. E relevantă, din acest punct de vedere, analiza publicată astăzi de agenţia de presă Anadolu, sub semnătura analistului militar dr. Can Kasapoğlu, intitulată sugestiv „Un ghid practic pentru membrii NATO de înţelegere a Turciei”...