Evreu (profesor de istorie la Universitatea Ebraică din Ierusalim), ateu, homosexual şi vegetarian– o combinaţie care cheamă la asalt armata tâmbiţilor – Harari se străduieşte sistematic, în fiecare dintre cărţile sale, să demonstreze că liberal-arbitru e o poveste şi că exclusiv mecanismele biochimice sunt responsabile de sentimentele, de deciziile noastre. Atunci când – în viitorul previzibil – revoluţia biotehnologică şi revoluţia tehnologiei informaţiei vor fuziona, vor rezulta “algoritmi Big Data capabili să-mi monitorizeze şi să-mi înţeleagă sentimentele mult mai bine decât mine, iar autoritatea se va transfera probabil de la oameni la computer (…). Pe măsură ce guvernele şi corporaţiile vor reuşi să descifreze sistemul uman de operare, vom fi expuşi unui val de manipulare, publicitate şi propagandă bine direcţionat (…)”. Ca urmare, “viaţa umană va înceta să mai fie o dramă a luării deciziilor. Alegerile democratice şi pieţele libere nu vor prea mai avea rost” (Yuval Noah Harari, “21 Lessons for the 21st Century”, Spiegel & Grau, 2018). Semnele acestui viitor se adună în fiecare oră, pentru cine are interesul să le colecţioneze (scandalul Cambridge Analytica e doar vârful unui aisberg).



“Referendumurile şi alegerile au totdeauna legătură cu sentimentele umane, nu cu raţiunea. Dacă democraţia ar fi o problemă de proces decizional raţional, n-ar mai exista nici un motiv ca toţi oamenii să aibă drepturi egale de vot ori pur şi simplu drept de vot. Avem numeroase dovezi că unii oameni sunt cu siguranţă mult mai bine informaţi şi mai raţionali decât alţii, când e vorba despre chestiuni economice şi politice punctuale. După votul pentru Brexit, distinsul biolog Richard Dawkins a protestat, afirmând că majoritatea covârşitoare a publicului britanic, inclusiv el însuşi, n-ar fi trebuit să aibă dreptul de a vota la referendum, fiindcă le lipseau cunoştinţele de economie şi politică: <Poţi la fel de bine să organizezi un referendum ca să stabileşti dacă algebra lui Einstein e corectă sau să-i laşi pe pasageri să voteze pe care dintre piste ar trebui să aterizeze pilotul>”.



Însă atunci când “cineva (la Beijing sau la San Francisco) va dobândi capacitatea tehnologică de a descifra şi a manipula sentimentele omului, politica democratică va deveni un spectacol emoţional cu marionete”.