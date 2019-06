Cum adică?! Uite aşa: disidenţii s-au întors la locurile lor, iar facţiunea „puterii” a reluat frâiele partidului, prin Dăncilă, substituită lui Dragnea, susţinută de şeful baronilor locali.

În fapt, poziţia dominantă în Kiseleff va fi ocupată de tabăra care învinge în războiul Marian Oprişan&ai lui (echipa baronilor tradiţionali, care o susţin pe Dăncilă) şi grupul celor şase disidenţi&ai lor (sau câţi or fi, până la urmă, regrupaţi, în spatele acestora).

Prima caracteristică a confruntării: niciuna dintre tabere nu mai are vreo legătură/amintire/revendicare vizavi de sistemul Dragnea.

(Afară de cea de-a treia tabără, şi anume Codrin Ştefănescu. Acesta spune, aproape lipsit de simţul realităţii: „E obligatoriu să strângem rândurile! Şi sper ca acest Congres să limpezească apele şi să alunge dihonia din partid. Să nu capitulăm şi să nu ne uităm camarazii căzuţi în luptă de-a lungul timpului. Pe niciunul dintre ei!”, s-a exprimat fostul secretar general, alungat, al însuşi, în fapt, dincolo de rândurile partidului, în amintirea părintelui său de drept).

Cât despre celelalte două tabere, cu adevărat combatante, lucrurile stau, perfect, perpendicular: Dăncilă, „cidul” baronilor locali, reuniţi la chemarea lui Oprişan, vrea congres de urgenţă, până la sfârşitul lunii iunie, astfel încât, între timp, aproape nimeni să nu se dezmeticească/dumirească spre a se înscrie în cursa pentru preşedinţia partidului, cu şanse, cât de cât, reale. (Mai ales Gabriela Firea, lansată drept pretendent la diverse şefii, în partid şi stat, de fostul Daddy, cu limbă de „moarte”).

În consecinţă, pentru că, nu-i aşa, baronii tradiţionali, precum boierii de viţă veche, stăpâniţi de lenea, moleşeala şi plăcerea siestei, n-au în cap să-şi părăsească moşia aducătoare de intense beneficii spre a prelua bătaia de cap a şefiei de partid - dar dorind cu ardoare să-l stăpânească -, o susţin pe Dăncilă, întru continuarea modelului „Fii tu, Vio, şeful şi premierul nostru, pe care să-l conducem noi!).

Oprişan a declanşat, astfel, în consens, negocieri intense pe temă cu feţe grele din partid, rezultatul fiind îndeplinirea, în CEx, a pohtei pohtite de Dăncilă, omul lor: Congres de urgenţă, până la sfârşitul lunii curente.

Vă amintiţi, poate, că am scris de insinuarea iute şi inopinată a baronului de Vrancea în spatele premierului, la poza de grup, încă din prima secundă a decapitării PSD de verdictul Instanţei.

Spuneam atunci, cu alte cuvinte, că poziţia îi cade natural acestui fost manechin de modă, actualmente, de politică profitabilă.

Cât despre grupul disidenţilor: perdanţi, ca de obicei.

Paul Stănescu a demisionat din postura de preşedinte executiv, pe motiv că nimeni nu i-a băgat pretenţiile în seamă („Eu vedeam o altă desfăşurare a parcursului alegerilor din partid, aşa cum am zis public. Am zis că ar trebui să avem un congres cât se poate de repede pentru modificarea statutului şi alegerea candidatului PSD pentru funcţia prezidenţială, apoi să organizăm un congres de alegeri pentru conducerea partidului, dar în condiţii de linişte. Ne-am precipitat puţin. (…) Am demisionat din motive personale”, a precizat Stănescu pentru Mediafax.

Gabriela Firea, în stilul consacrat, s-a exprimat şi mai direct, la un post TV: „Am atras atenţia că am putea fi în pericol să fim în aceeaşi situaţie ca înainte: până la şedinţele importante să se ia decizii într-un grup restrâns. (…) Temerile mele şi ale câtorva colegi, din păcate şase, erau ca decizia să nu vină deja anunţată. (…) Câtă vreme a fost anunţată decizia preşedintelui interimar e greu să mai fie o dezbatere echitabilă”.

În timp ce, Marcel Ciolacu l-ar fi ameninţat „platonic” pe baronul din Vrancea, pe holurile sediului partidului: „Vrei bătaie, Oprişan?!”.

În consecinţă, PSD post Dragnea, aflat într-un intens proces de restructurare, a declanşat, deja, vestita „Bătaie cu flori de la Şosea”.

Aceasta mai poate fi stopată, în ordine, de: o moţiune de cenzură, care trece; de completul CCR, care vine; de Dragnea, dacă iese…

Foto: Mediafax Foto