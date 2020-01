Într-un miting de campanie, susţinut joi în Toledo (Ohio), Preşedintele Statelor Unite le-a adresat susţinătorilor întrebarea secolului: „Who do you like better, Trump or Abraham Lincoln?” (Cine vă place mai mult, Trump sau Abraham Lincoln?). Slavă Domnului, nu toţi au scandat Trump.

Întrebarea liderului de la Casa Albă nu e însă originală. A apărut într-un sondaj de opinie al Republicanilor, la începutul lunii decembrie. (Cum s-a ajuns să fie formulată întrebarea, e o poveste lungă despre stupizenia blasfemiatoare). Atunci, 53 la sută dintre respondenţi l-au indicat pe Trump. (Tot respectul celorlalţi 47 la sută).

Adresându-se participanţilor la acelaşi miting din Ohio, Preşedintele şi-a declarat indignarea că nu i s-a acordat încă Nobelul pentru Pace. Comitetul norvegian s-o fi lecuit să-l dea în avans, cum s-a întâmplat în 2009 cu Barack Obama. Deşi poate că preşedintele ezitant în politica externă care a fost Obama şi-a meritat finalmente Nobelul, pentru Acordul nuclear cu Iranul din 2015 (din care Trump a ieşit ostentativ în 2017).

Păcat că Netanyahu n-are nici un cuvânt de spus la Oslo. El, care, l-a „cuşerit pentru goi” - expresia memorabilă a lui Philip Roth din „Complotul împotriva Americii”. Într-un fel, personajul Lindbergh din distopia citată seamănă cu Trump, a recunoscut Roth însuşi în ultimul său interviu. Însă Trump rămâne un „con artist” (şarlatan), „un ignorant al guvernării, al istoriei, al ştiinţei, al filosofiei, al artei, incapabil să recunoască sau să exprime subtilitatea ori nuanţa, lipsit de orice urmă de pudoare şi înarmat cu un vocabular de şaptezeci şi şapte de cuvinte, mai curând prosteală decât engleză”.

Sursă FOTO: buzz.shared.com