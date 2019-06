„Semnalele nu sunt foarte bune, nu a trecut timp aproape deloc de la alegerile europarlamentare şi iată că deja în USR-PLUS nu se înţelege nimeni cu nimeni. Noi care credeam că ăştia sunt făcuţi să dureze şi că la un moment dat vor avea un cuvânt în marea opoziţie românească. Momentan nu au niciun cuvânt de spus”, a spus Radu Banciu.



„Dacian Cioloş îşi dă seama că are mai multă experienţă şi notorietate decât Dan Barna şi nu vrea să lase de la el. Dan Barna ştie că este totuşi mai calificat să vină din urmă (...). Evident, are pretenţiile lui, mai ales că e vorba de USR nu de PLUS, USR e baza, PLUS e doar un ciot. Sigur că între ei sunt opinii divergente, sunt oameni care ştiu să stea la masă, oameni care se îmbracă frumos, care au un limbaj relativ elevat pentru politica românească, dar care momentan nu au viziune, nu au un program şi nu au cântărit viitorul”, a mai spus Banciu.



„Dacian Cioloş îşi dă seama că are mai multă experienţă şi notorietate decât Dan Barna şi nu vrea să lase de la el. Dan Barna ştie că este totuşi mai calificat să vină din urmă (...). Evident, are pretenţiile lui, mai ales că e vorba de USR nu de PLUS, USR e baza, PLUS e doar un ciot. Sigur că între ei sunt opinii divergente, sunt oameni care ştiu să stea la masă, oameni care se îmbracă frumos, care au un limbaj relativ elevat pentru politica românească, dar care momentan nu au viziune, nu au un program şi nu au cântărit viitorul”, a mai spus prezentatorul tv.