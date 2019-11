„Partidul Naţional Liberal are 38%, astăzi. Şi chiar ştim exact, pentru că e cu marjă de sub 0,66%. Şi PSD e în 30%. Vă dau o veste bună din perspectiva asta. PSD-ul a crescut vreo 7%”, a spus Marius Pieleanu, într-o emisiune la Antena 3, citată de evz.ro.



Cifrele sunt normale pentru partidul din spatele lui Iohannis, dar indică un trend interesant pentru PSD, care are o nouă conducere, după demisia Vioricăi Dăncilă.



Restul partidelor au un scor sub 5%, exceptând USR. Partidul lui Dan Barna are 12% în sondaje, a anunţat Pieleanu.



ALDE şi Pro-România au fost afectaţi de campania electorală prezidenţială şi rămân sub pragul electoral.