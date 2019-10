Marius Oprea: Care au fost sentimentele dumneavoastră după acest necaz pe care vi l-a provocat Ceauşescu?

Ion Gheorghe Maurer: Desconsiderare totală.

Marius Oprea: L-aţi urît?

Ion Gheorghe Maurer: Nu l-am urît, ci l-am dispreţuit. Mi-a luat o parte din viaţă. Omeneşte vorbind, eu am iubit trei lucruri: femeile, vînătoarea şi vinurile bune. Dar mi-am dat seama pe propria piele cît e de periculos şi că merge pe o linie de conducere dictatorial, că nu este un om de convingere. El apoi a fost de acord să plec, să-mi dau demisia, pentru că a putut să spună că am plecat ca urmare a accidentului, că nu mai pot munci. Deci, am ieşit la pensie.

Marius Oprea: Îmi puteţi descrie cam cum a decurs viaţa dumneavoastră de pensionar în anii 80?

Ion Gheorghe Maurer: Am stat, am lucrat pentru a scrie cartea aceasta – aveam nevoie de o foarte bună documentare. Am lucrat la ea, dar nu am ajuns să o scriu.

Citeşte continuarea pe platforma REVOLUTIONS.