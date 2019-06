Adrian Iliescu prezintă kinetoterapia drept o ramură a medicinei care se referă la recuperarea medicală, dar şi la prevenirea apariţiei bolilor (termenul de specialitate fiind profilaxie) specifice coloanei vertebrale.

Se pare că această ramură datează de mii de ani şi era folosită de popoarele asiatice pentru îmbunătăţirea organismului, dar şi de popoarele / armatele romane care o foloseau cu precădere în cazul soldaţilor răniţi în luptă, utilizând-o în procesul de recuperare fizică. De asemenea, prima persoană care a studiat şi a cercetat efectele exerciţiilor fizice în diferite medii a fost Hipocrate, care este considerat părintele gimnasticii medicale.

Kinetoterapia se află în strânsă corelaţie cu afecţiunile aparatelor cardio-vascular, respirator, endocrin, neuronal, locomotor ş.a.m.d.

De exemplu, atunci când o persoană suferă un infarct miocardic acut, întregul organism este afectat, inclusiv sistemul locomotor (ambulaţia / mersul), astfel încât este necesară intervenirea printr-un program kinetoterapeutic de specialitate pentru recuperarea fizică corectă a pacientului. Întregul organism suferă un deficit de vascularizare care are efecte şi la nivelul sistemului neuro-psihic, muscular şi al celui osos.

Pentru a putea facilita înţelegerea afecţiunilor care pot apărea la nivelul coloanei, este necesară o prezentare a componentelor acesteia.

Coloana vetebrală prezintă 4 curburi: cervicală, toracală, lombară şi sacrococcigiană. Datorită lor, coloana îşi poate susţine propria poziţie şi greutate, şi, de asemenea, acestora forţa coloanei poate creşte de până la 6 ori.

Fiecare curbură este alcătuită din vertebre care sunt legate între ele prin 7 ligamente ce oferă rezistenţă coloanei verterale şi, de asemenea, contribuie şi la limitarea mişcărilor care pot deveni nocive pentru aceasta.

Foto: Wikipedia

Totodată, la nivelul coloanei vertebrale rezistenţa creşte şi datorită musculaturii din jurul ei care este organizată în 4 straturi de muşchi ce îi oferă mobilitatea necesară în toate planurile şi unghiurile specifice.

O importanţă majoră pentru păstrarea unei poziţii corecte a coloanei vertebrale o reprezintă şi musculatura din jurul ei

Prin centrul coloanei vertebrale trece cordonul medular care pleacă de la creier. La fiecare nivel vertebral există ramuri nervoase ce ies din cordonul medular şi care inervează muşchii şi organele de la etajul respectiv. Secţionarea cordonului conduce la apariţia paraliziei de sub nivelul respectiv, iar organele şi musculatura nu mai sunt inervate, deci nu mai funcţionează în parametri normali.

O importanţă majoră pentru păstrarea unei poziţii corecte a coloanei vertebrale o reprezintă şi musculatura din jurul ei. Dacă muşchii sunt hipotoni, sunt slăbiţi sau nu sunt bine dezvoltaţi, coloana îşi modifică structura iniţială, corectă, mai ales dacă sunt adoptate poziţii incorecte (spre exemplu, atunci când stăm pe scaun). Dacă adoptarea unor poziţii incorecte predomină în stilul de viaţă al unei persoane, se ajunge la dezechilibre de statică vertebrală. Dintre acestea, cele mai comune / des întâlnite afecţiuni sunt: cifoza (toracală), scolioza şi hiperlordoza.

Aşa cum am menţionat mai sus, cauzele apariţiei unor astfel de afecţiuni sunt adoptarea pe termen îndelungat a unor poziţii vicioase pentru coloană care, din cauza unei musculaturi hipotone / slab dezvoltate, îşi modifică poziţia.

Poziţia corectă pentru ortostatism, statul în picioare, este ca o linie imaginară să treacă prin dreptul următoarelor repere anatomice: ureche, umăr, şold, genunchi şi glezna, care trebuie să fie aliniate.

Foto: YouTube / TED-Ed

Poziţia corectă pentru statul pe scaun este una caracterizată de unghiuri de 90 de grade

Poziţia corectă pentru statul pe scaun este una caracterizată de unghiuri de 90 de grade. Astfel, capul trebuie îndreptat înainte (iar dacă stăm la birou, partea suprioară a monitorului trebui să fie la nivelul sprâncenelor), spatele trebuie sprijinit de spătar, braţele relaxate pe lânga trunchi, iar cotul trebuie să formeze un unghi de 90 de grade între braţ şi antebraţ (iar antebraţul să aibă un punct de sprijin dacă poziţia este menţinută pentru o perioadă mai îndelungată), la fel şi picioarele care trebuie să se afle la o distanţă de câţiva centimetri de şezutul scaunului. În cazul membrelor, unghiul de 90 de grade este esenţial deoarece la nivelul cotului, respectiv al genunchiului, se află numeroase formaţiuni nervoase şi vasculare care inervează şi vascularizează tot ce se află de la nivelul lor în jos.

Durerea reprezintă primul semnal de alarmă în cazul apariţiei unor afecţiuni la nivelul coloanei vertebrale

Dacă unghiul nu este menţinut, apar complicaţii la nivelul mâinilor şi al picioarelor din cauza unei vascularizări şi inervaţii reduse (de exemplu, inflamaţii, varice, sindromul de tunel carpian etc.).

Dacă spatele nu este sprijinit de spătar iar muşchii sunt hipotoni sau slab dezvoltati, apar tensiuni, dureri la nivelul cefei şi al umerilor, dureri musculare. Durerea reprezintă primul semnal de alarmă în cazul apariţiei unor afecţiuni la nivelul coloanei vertebrale.

Kinetoterapeutul Adrian Iliescu recomandă luarea unei pauze odată la 40-50 de minute în cazul persoanelor care petrec mult timp stând pe scaun la birou deoarece coloana este supusă unei tensiuni. Astfel, câteva minute de mişcare sunt ideale: fie scuturarea sau întinderea braţelor şi a picioarelor, fie câteva rotaţii, aplecări de trunchi. „Orice tip de mişcare este benefică”, menţionează Adrian. „Asta în condiţiile în care nu au apărut deja durerile”, continuă acesta.

De asemenea, acesta specifică şi faptul că de obicei, atunci când o persoană suferă de o tulburare de statică vertebrală, apare şi cea de-a doua pentru a compensa şi elibera tensiunea în altă zonă a coloanei. Spre exemplu, apariţia hiperlordozei poate conduce şi la apariţia cifozei dorsale.

Netratarea acestor afecţiuni coduce la apariţia complicaţiilor: hernie de disc, listezis vertebral, etc. Cum explică kinetoterapeutul acest lucru: când apare, de exemplu, hiperlordoză, forţele nu mai sunt disipate pe întreaga zonă lombară, ele sunt concentrate pe un anumit disc intervertebral, într-o anumită zonă a discului intervertebral deoarece coloana vertebrală nu mai are o poziţie corectă. Astfel, în prima fază se produce o protruzie (o proeminenţă), care depăşeşte nivelul normal al discului, forţează ligamentul vertebral şi apasă pe nervul de la acel nivel vertebral, fapt resimţit sub formă de durere acută. Pe măsură ce afecţiunea avansează, discul se sparge şi o cantitate mai mare din nucleul discului iese prin discul intervertebral, presează pe nerv, ceea ce se traduce în hernie de disc.

Foto: YouTube / Joanna Soh Official

Stilul de viaţă al unei persoane care suferă de afecţiuni la nivelul coloanei vertebrale se schimbă foarte mult

Evoluţia herniei de disc poate îmbraca două modalităţi: fie mai lent, când durerea creşte gradual, începând cu o mică jenă / presiune, durere mai mare până la blocarea coloanei, fie rapid, când întâi apare durerea şi la scurt timp după are loc un blocaj la nivelul coloanei, moment în care o persoană rămâne blocată într-o anumită poziţie, 90% din cazuri, persoanele rămân aplecate spre înainte.

Hernia de disc la nivel cervical se manifestă prin dureri la nivelul cefei, al umerilor, al spatelui şi chiar al braţelor. Uneori, persoana respectivă poate resimţi mici parestezii la nivelul degetelor, „senzaţia de ace, furnicături” şi, uneori, senzaţia de degete reci, două sau mai multe degete sau chiar întreaga palmă.

Foto: YouTube

Însă afecţiunile netratate pot conduce şi la funcţionarea defectuoasă a sistemului muscular şi a sistemului nervos periferic. Apariţia durerii la un anumit nivel, poate duce până la limitarea mişcărilor membrului superior, deci musculatura nu mai functionează la o capacitate normală, prin urmare îşi pierde din calitatea forţei, din capacitatea contractilă şi poate ajunge chiar la atrofiere musculară sau pierderea simţurilor (tactil, dureros, termic etc.).

Afecţiunile la nivel lombar se manifestă, în general, prin dureri de spate, însă durerea poate coborî pe traiectul marelui nerv Sciatic, ajungând la nivelul coapselor, al gambelor, al gleznelor şi chiar al plantei (tălpii), în funcţie de segmentul vertebral afectat.

Programul kinetic de recuperare sau prevenire trebuie să fie unul personalizat

Odată cu apariţia anumitor afecţiuni, stilul de viaţă al persoanei respective se schimbă iar, de obicei, se recomandă kinetoterapie / exerciţii fizice în fiecare zi, pentru o anumită perioadă de timp, cu repetiţie de 2-3 ori pe an, în fiecare an, tot restul vieţii.

Kinetoterapeutul Adrian Iliescu recomandă câteva mijloace de prevenţie adoptând poziţii corecte în următoarele cazuri, dar nu numai:

1. Folosirea telefonului şi a tabletei;

2. Conducerea autoturismului;

3. Sportul - executat incorect poate conduce la afecţiuni neuro-mio-atro-kinetice, la nivel nervos, muscular, osos şi al articulaţiilor;

4. Relaxarea pe scaun, fotoliu canapea etc.;

5. Dormitul - este recomandat ca salteaua şi perna să fie ferme, dar moi.

În cele din urmă, kinetoterapeutul informează că programul kinetic de recuperare sau prevenire trebuie să fie unul personalizat, în funcţie de tipul de afecţiune, localizarea acesteia, momentul instituirii afecţiunii, patologiile asociate (alte boli ale pacietului), nivelul condiţiei fizice, vârsta şi stilul de viaţă al fiecărui individ în parte.

De asemenea, este foarte importantă şi menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi a unei greutăţi corporale optime, precum şi consumul a minim 3 litri de apa / zi.

Contraindicaţiile acestor afecţiuni sunt multiple, iar kinetoterapeutul enumeră câteva dintre ele: pacientul nu are voie să sară, să ţopăie, să ridice şi să transporte greutăţi (în faza acută nu mai mult de 2,5 kg), să tragă, să împingă obiecte grele, să stea mult timp în picioare, să meargă o distanţă mare, să stea mult timp în aşezat, mai ales în poziţia „turceşte”.

Adrian Iliescu, kinetoterapeut cu studii de specialitate (licenţă şi materat) realizate la Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, specializare kineoterapia în afecţiunile aparatului locomotor, respectiv recuperare neurologică, a prezentat afecţiunile coloanei vertebrale care pot apărea din cauza adoptării unei poziţii incorecte atunci când stăm pe scaun fie la birou, fie la şcoală, dar nu numai, pentru o perioadă mai îndelungată, precum şi cum putem preveni apariţia lor.