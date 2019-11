Conducerea Spitalului Judeţean Târgu-Jiu a anunţat, joi, că a început o anchetă, după ce o femeie din oraş a scris pe Facebook despre cum a fost tratată de personalul de la Urgenţă.

Aceasta a povestit că în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce se afla la Urgenţă, acuzând dureri de cap, ar fi fost nevoită să semneze o serie de documente, după care a fost aşezată pe un pat, lângă o fereastră deschisă.

„Am îndrăznit să deranjez personalul spitalului, cu o durere infernală de cap care nu mai ceda la niciun analgezic. Acestă durere persista de două zile, am zis să merg să mă vadă un medic, dar vă daţi seama că am îndrăznit la ora 2.00 dimineaţa, în situaţia în care am lăsat acasă trei copii, dintre care unul de numai doi ani, care este dependent de mine. De la intrare, în condiţiile în care abia mă mai ţineam pe picioare de durere, prioritară a fost semnarea acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi abia apoi a început completarea fişei pentru examinare. Am fost preluată şi aşezată într-un pat, cu un geam deschis deasupra capului, de unde venea un curent de nesuportat pentru un pacient cu migrenă", a scris femeia pe Facebook.

Ea susţine că a cerut să fie închisă fereastra, însă a fost refuzată de asistente. Femeia mai spune că a primit un calmant abia după o oră şi jumătate.

„Am rugat asistenta să il închidă, dar mi-a spus că o să îl închidă mai târziu, că trebuie să aerisească, pentru că a fost cineva care mirosea urât. Nu l-au închis deloc în cele trei ore cât am stat acolo. Medic foarte deranjat că are foarte multe cazuri la ora la care ar trebui să doarmă, asistente care petrec timpul pe telefon, şi un calmant care a venit după aproximativ o oră şi jumătate. Singurul personal amabil era brancardierul, care îşi cerea scuze doamnei de la RMN, de asemenea foarte revoltată că a fost chemată pentru o urgenţă", a mai scris pacienta.

Femeia din Târgu-Jiu scrie că şi alţi pacienţi au avut parte de acelaşi tratament.

„La 30 de minute este adus un domn în vârstă de aproximativ 65 de ani, care este certat de medic că a sunat la ambulanţă, atâta timp cât suferinţa lui este de două zile. Oare nu putea sa vină singur, fără să deranjeze serviciul de ambulanţă? La un moment dat îmi dau seama că am temperatură şi o rog pe una dintre asistente să îmi dea un termometru, având temperatura de 37 cu 5. Dar mirarea mare a fost dimineaţa după ce am ajuns acasă şi am constatat pe fişa mea că am avut temperatura 35 cu 6. Dar aventura nu se termină aici, după ce merg şi la medicul ORL, de gardă, care doar se uită la mine şi îmi zice <nu cred că aveţi nicio problemă>, fără nicio consultaţie, mă trimite inapoi la camera de garda, unde asistentele erau foarte preocupate de ce se întâmplă pe telefon, iar eu îndrăznesc să scot telefonul din geantă, să trimit un mesaj pentru a vedea ce face puiuţul meu acasă, iar una dintre asistente, vizibil iritată mă întreabă <Sper că nu ne faceti poze?>. M-am şocat. După încă 30 de minute de stat în pat mă cheamă să îmi dea fişa de internare, fără să mi se pună un diagnostic sau să mi se dea un tratament, mă trimit la Spitalul 700 la neurologie, unde camera de gardă era încuiată şi cu lumina stinsă, probabil domnul asistent îşi făcea somnul de frumuseţe, în schimb doamna doctor neurolog a fost destul de amabilă”, mai spune pacienta.

În finalul postării, ea se întreabă dacă pentru un astfel de tratament plăteşte contribuţiile la sănătate: „Doamne fereşte să te simţi rău şi să fii nevoit să ajungi la camera de gardă, unde eşti umilit în fiecare minut prin comportamentul inuman al medicilor şi asistenţilor. Oare pentru ce plătim contribuţiile la sănătate? Pentru umilinţă? Domnilor doctori şi asistenţi, dacă nu vă place meseria dumneavoastră, nu mai veniţi la serviciu, doar pentru salariile uriaşe, faceţi loc acelora care îşi fac meseria cu pasiune, nu pentru bani".

Directorul SJU Târgu-Jiu, Dumitru Vienescu, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că la spital se fac verificări în acest caz.

Unitatea medicală se află în mijlocul unui scandal, după ce Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii a descoperit nereguli grave la spital, de la produse medicale expirate, sală de operaţii fără apă sterilă, pereţi degradaţi, la hrana pacienţilor transportată cu o maşină neigienizată şi împărţită de angajaţi în haine murdare. Mai mult, Poliţia a deschis un dosar penal, pentru că medicii nu ar fi raportat infecţiile nosocomiale care ar fi fost descoperite, potrivit unor surse, în Secţia Urologie.