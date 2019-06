Secţiile de neonatologie ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Cluj-Napoca au fost dotate cu aparatură medicală vitală bebeluşilor născuţi prematur, printre care ventilatoare neonatale, pulsoximetru şi o masă radiantă cu modul resuscitare, în urma unei donaţii a Asociaţiei ”Salvaţi Copiii”.

Preşedintele executiv al asociaţiei, Gabriela Alexandrescu, a declarat, marţi, la Cluj-Napoca, într-o conferinţă de presă, că au fost alese cele două secţii pentru donaţie deoarece aici se nasc aproape 5000 de copii pe an, din care 500 sunt prematuri.

„Sprijinim activitatea unor medici minunaţi care salvează vieţi şi am donat celor două secţii de neonatologie ale SCJU Cluj-Napoca 6 aparate medicale cu o valoare de 66.000 de euro, care sunt vitale şi absolut necesare. Ultima dotare amplă în neonatologie a fost la nivel naţional în 2007 dintr-un împrumut luat de la Banca Mondială. Am ales Clujul pentru această donaţie deoarece aici se nasc foarte mulţi copii în ambele secţii, avem aproape 5.000 de nou-năcuţi pe an, din care 500 prematur, iar alţi 30 vin din alte judeţe”, a spus Alexandrescu.

Aparatele donate sunt un ventilator neonatal şi pulsoximetru pentru Secţia Neonatologie I, care deserveşte patru judeţe – Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj şi Maramureş, şi masă radiantă cu modul resuscitare, două monitoare pentru funcţii vitale şi un ventilator neonatal pentru Secţia de Neonatologie 2.

Şeful Secţiei de Neonatologie I, Gabriela Zaharie, a declarat că aparatura primită se adresează patologiei severe a prematurului. „Fiecare zi de viaţă a unui om este unică. Important este faptul că de calitatea asistenţei medicale din primul minut, din prima zi, depinde calitatea vieţii viitorului adult”, a spus Zaharie.

Potrivit acesteia, cel mai mic bebeluş născut prematur din secţia pe care o conduce, care a fost salvat, a avut 24 de săptămâni la naştere şi o greutate de 470 de grame.

Rata mortalităţii infantile în România este de 6,5 mie, iar la nivelul judeţului Cluj este de 6 la mie, sub media naţională.