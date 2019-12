Victor Costache a vizitat vineri şi sâmbâtă mai multe unităţi medicale din Iaşi, aflate atât în subordinea Ministerului Sănătăţii, cât şi în subordinea autorităţilor locale. Potrivit acestuia, investiţiile în aparatură făcute în ultimii ani nu sunt suficiente.

„Trebuie să lucrăm în primul rând la îmbunătăţirea condiţiilor în care sunt primiţi pacienţii. Degeaba avem aparatură, sigur, nici aparatura nu este suficientă, degeaba avem aparatură dacă pacienţii nu sunt primiţi în condiţii decente şi, de asemenea, dacă medicii şi asistentele şi tot corpul medical şi paramedical nu lucrează în condiţii demne”, a declarat Victor Costache.

Prima vizită pe care a efectuat-o ministrul a fost la Spitalul de Pneumoftiziologie.

„Sunt investiţii importante pe care le realizează acolo Ministerul Sănătăţii în aparatură, dar a rămas foarte mult în urmă renovarea acestui spital şi am fost acolo împreună cu colegul de la Banca Mondială pentru a încerca să găsim soluţii reale pentru a îmbunătăţi condiţiile în care sunt primiţi pacienţii din Moldova, precum şi condiţiile de muncă ale asistentelor medicale şi a întregului corp profesional din această instituţie. La Pneumoftiziologie (...) lasă mult de dorit în schimb condiţiile în care sunt primiţi pacienţii, în care stau în saloane. Am revăzut cu emoţii saloane care nu s-au mai schimbat din timpul studenţiei mele şi de când am trecut pe acolo ca medic rezident şi mi-aş dori să fiu atât de tânăr încât perioada asta să fi fost scurtă, dar din păcate e un interval mare de timp unde nu s-a schimbat nimic acolo şi o să găsim rapid soluţii. Anul ăsta vom avansa pe această problemă la Spitalul de Pneumoftiziologie”, a spus ministrul.

La cel mai mare spital din zona Moldovei, ministrul Sănătăţii a revăzut sobe din secolul 18, care sunt în continuare într-o secţie a unităţii medicale.

„La Sfântul Spiridon există o lipsă de uniformitate în investiţii. Sunt unele zone care au fost aduse la standarde europene, unele zone în care mi-am regăsit cu emoţie anii studenţiei. Un exemplu bun este Clinica a III-a medicală, locul unde timpul a rămas în loc. Am revăzut frumoasele sobe din secolul 18, din păcate şi saloanele au rămas cam la fel. Este mult de lucru şi acolo”, a explicat Costache.

Victor Costache a găsit nereguli şi la Institutul de Psihiatrie Socola.

„Am ajuns undeva în jurul orei 7 seara, cred, la Spitalul Socola. Este foarte mult de lucru la Spitalul Socola. Acolo nu putem da vina pe lipsa aparaturii, pe lipsa tehnicii. Acolo era nevoie numai de nişte investiţii hoteliere decente, pentru a asigura condiţii normale pacienţilor de acolo, care nu s-au realizat. Nu există lumini pe axele rutiere. Vom vedea cum vom corecta acele probleme. De aceea îl aveam la noi pe colegul de la Corpul de Control”, a mai spus ministrul Sănătăţii.