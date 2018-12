Ce putem face la reuniunile cu familia când, cel mai probabil, rudele îi vor da celui mic ciocolată, sarmale sau cozonac pentru că se uită cu poftă? Dr. Iulia Balint, medic pediatru, ne dezvăluie care sunt variantele sănătoase pentru copii.

CSÎD: Ce facem cu rudele care îi mai dau din când în când copilului sarmale, cozonac sau ciocolată?

Dr. Iulia Balint: În primul rând, trebuie să ştim că absolut orice se poate găti aşa încât să fie sănătos pentru copii de orice vârstă, chiar şi cei sub un an, dar nu sub 6 luni. Reţete există. Sarmale fără afumătură, cu carne slabă tocată de noi în casă la care nu s-au călit ingredientele, pot fi consumate şi de către copii. Există reţete de cozonac fără zahăr, fără cacao. Sunt şi reţete de ciocolată bune chiar şi pentru bebeluşi peste 6 luni. Se combină avocado cu puţin carob şi gata ciocolata. Aşa că dacă avem variantele baby-friendly ale acestor preparate tradiţionale nu există scuza că micuţii poftesc. Ideal ar fi să gătim cu toţii sănătos şi să mâncăm sănătos toată familia. Avocado în loc de maioneză în salata boeuf aduce un plus de grăsimi sănătoase. Să evităm oul crud care este un risc la orice vârstă. Discuţia se poate lungi, este nevoie de o reeducare alimentară a familiilor în România. Desigur, dacă necunoscuţii în parc oferă dulciuri din comerţ, chipsuri etc. cred că putem să plecăm de acolo fără să îi dăm copilului mâncare nesănătoasă.

De unde cumpărăm carnea pentru copii

CSÎD: Un alt subiect care preocupă mulţi părinţi este - cum să alegem carnea pentru copilul mic?

Dr. Iulia Balint: Eu recomand să se citească eticheta înainte. După părerea mea, mai bine cumpăraţi produse locale decât produsele importate de la mare distanţă. De exemplu, o carne bio a cărui animal a crescut în ţara X, sacrificat şi tranşat în ţara Y, adusă şi ambalată în România nu este cu nimic superioară unei cărni al cărui animal a crescut pe păşune la noi, sacrificat, tranşat, ambalat şi vândut aici. Acelaşi lucru este valabil la fructe şi legume. Local versus de sezon, versus distanţă mare. Prefer să cumpăr local. Şi la noi au apărut foarte multe ferme mici şi magazine online de unde ne putem aproviziona cu carne, ouă, lactate, legume fructe crescute responsabil.

Foto: Hepta