Vasi Rădulescu a postat următorul mesaj pe Facebook:

„70 de lucruri interesante despre corpul tău:

Cel mai mare organ: pielea;

Masă creier: aprox. 1.3 kg;

Număr neuroni: aprox. 88 miliarde;

Număr sinapse per neuron: aprox. 10.000;

Consum bazal energie creier: 25%;

Primul organ funcţional: inima;

Când începe inima să bată: embrion ziua 20;

Tensiune optimă adult: 120/75 mmHg;

Cea mai bună frecvenţă cardiacă: 55-65 bpm;

Număr bătăi inimă pe zi: 100.000;

Număr bătăi inimă în viaţă medie: 3 miliarde;

Sânge pompat pe minut: 5.5 litri;

Nu poate dezvolta cancer: neuronul;

Celule care nu se divid: neuronul, adipocitul, cardiomiocitul;

Cea mai mare celulă: ovulul;

Dimensiune ovul: 0.1 mm;

Cea mai mică celulă: spermatozoid;

Dimensiune spermatozoid: 60 um;

Volum sânge filtrat de rinichi pe minut: 1.3 litri;

Substrat energetic fundamental: ATP (adenozin trifosfat);

pH sangvin optim: 7.35 - 7.45;

Detox natural: rinichi, ficat, plămân, piele;

Număr oase adult: 206;

Număr muşchi: peste 600;

Cel mai lung os: femurul;

Cel mai mic os: scăriţa (ureche internă);

Cea mai mare arteră: aorta;

Lungime totală sistem circulator: 100.000 km;

Cea mai mare glandă: ficatul;

Cea mai mică glandă: pineala;

Sistem nervos de alertă/luptă: simpatic;

Sistem nervos de calm: parasimpatic (vag);

Transportor oxigen: hematii;

Durată viaţă hematie: 120 zile;

Sediu distrugere hematii: splina;

Lungimă intestin subţire: 3 - 5 m;

Lungime intestin gros: 1.5 m;

Sac învelitor inimă: pericard;

Înveliş plămâni/torace interior: pleură;

Înveliş cavitate abdominală: peritoneu;

pH suc gastric: 1.5 - 3.5;

Timp digestie stomac: 4 - 5 h;

Timp digestie totală: 24 - 72 h;

Colorează scaunul: bila;

Sintetizează bila: ficatul;

Stochează bila interprandial: colecistul;

Vărsare comună colecist/pancreas: sfincter Odi;

Joncţiune esofag/stomac: cardia;

Zonă tranziţie stomac/duoden: pilor;

Separă torace/abdomen: diafragm (muşchi);

Receptori durere creier: nu are;

Operaţie pe creier fără anestezie generală: posibilă, de multe ori necesară;

Viteză aer strănut: aprox. 135 km/h;

Cantitate sânge: aprox. 8% din masa corporală;

Viteză maximă impulsuri nervoase: 120 m/s;

Enzime în corp: peste 700;

Singura parte din corp care nu se autovindecă: dintele;

Număr foliculi păr pe scalp: aprox. 100.000;

Temperatură normală corp: 36.3 - 37.5 grade C;

Durată medie viaţă adipocit: 10 ani;

Cel mai mare muşchi: gluteus maximus;

Glande sudoripare picior: 500.000;

Organul care se poate regenera complet: ficatul;

Culoare sânge arterial: roşu aprins;

Culoare sânge venos: roşu închis;

Număr cromozomi: 46;

Număr celule corp: 37 trilioane;

Număr atomi corp: 7 octilioane;

Salivă produsă pe zi: 0.5 - 1.5 litri;

Număr organe vitale: 5 (creier, inimă, ficat, rinichi, plămâni)”.

Vasi Rădulescu a început în 2018 un proiect de educaţie medicală numit Leapşa de Sănătate.