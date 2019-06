Dar există totuşi o soluţie simplă: iertarea. Totuşi, societatea, de obicei, vede iertarea drept un semn al slăbiciunii, fapt care îngreunează procesul iertării şi mai mult.

Renunţă la energia negativă: De ce este benefic

Potrivit Centrului de Ştiinţă The Greater Good (n. r. Binele Suprem), „psihologii definesc, în general, iertarea drept o decizie conştientă şi deliberată de a renunţa la resentimente sau răzbunare faţă de o persoană sau un grup care ţi-a cauzat rău, indiferent dacă ei merită asta sau nu”.

Este important de ştiut că iertarea reprezintă un adevărat proces, nu un eveniment instantaneu. De aceea există o foarte mare diferenţă între iertarea decizională şi iertarea emoţională.

Unii specialişti au definit astfel distincţia dintre cele două: „Iertarea decizională este o intenţie comportamentală de a rezista stării de neiertare şi de a răspunde diferit faţă de declanşator. Iertarea emoţională este înlocuirea emoţiilor negative care împiedică iertarea cu alte emoţii pozitive. Iertarea emoţională implică schimbări psihologice şi are consecinţe benefice asupra organismului”.

De asemenea, un studiu publicat în Journal of Behavioral Medicine (n. r. Jurnalul Medicinei Behavioriste) a relevat că o personalitate îndreptată spre iertare era strâns legată de o stare de sănătate, dar şi psihologică, mult mai bună.

În alte studii, s-a constat că oamenii predispuşi la iertare aveau simpotomele fizice îmbunătăţite, consumau mai puţine medicamente, dormeau mult mai bine şi nu se simţeau fără vlagă.

În plus, iertarea are şi caracteristici de protejare a inimii. Un studiu publicat în American Journal of Cardiology (n. r. Jurnalul American de Cardiologie) a relevat că furia şi alte emoţii negative aveau efecte cardiotoxice, în timp ce iertarea avea efecte cardioprotective.

„Neiertarea” sau „ranchiuna” este clasificată în cărţile medicale drept o boală, potrivit doctorului Steven Standiford, şeful departamentului de chirurgie la Cancer Treatment Centers of America (n. r. Centrele Americane de Tratare a Cancerului).

Acesta susţine că dacă refuzi să ierţi persoanele care ţi-au greşit, de fapt te îmbolnăveşti singur. Doctorul Mihael Barry, autor al cărţii The Forgiveness Project (n. r. Proiectul procesului de a ierta), estimează că 61% din pacienţii care suferă de cancer au probleme cu iertarea.

„Ţinându-te de aceste emoţii negative, furia şi ura, creează o stare de anxietate cronică”, a explicat acesta.

Iertarea poate fi la fel de simplă precum îndepărtarea amintirilor dureroase din minte şi înlocuirea lor cu momentele în care persoana respectivă te-a făcut fericit/ă. Dar înainte de a face asta, trebuie să te ierţi în primul rând pe tine pentru faptul că ai avut resentimente atât de mult timp, relatează Daily Health Post.

Nu te ţine cu dinţii de trecut şi vei vedea că începi să te simţi mai sănătos şi cu sufletul şi conştiinţa mai uşoare.

Foto: Pixabay