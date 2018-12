Acţiunile Johnson&Johnson s-au prăbuşit cu 10% vineri, în urma apariţiei investigaţiei de la Reuters, scrie The New York Times. Compania continuă să susţină că produsele sale nu sunt dăunătoare sănătăţii, iar acuzaţiile se bazează pe speculaţii pseudo-ştiinţifice.

”Pudra de talc Johnson&Johnson a fost testată de nenumărate laboratoare din 1970 şi până astăzi,” a declarat un oficial al companiei. ”Nici un test nu a evidenţiat, în ultimii 50 de ani, prezenţa azbestului.”

De mai bine de un secol, pudra de talc pentru copii Johnson&Johnson a devenit un simbol al acestui produs şi a fost promovată drept pură şi delicată, pe care mamele o pot folosi cu încredere pentru funduleţele bebeluşilor, produsă de o companie care pune sănătatea clienţilor pe locul întâi.

Conducerea concernului Johnson & Johnson (J&J) ştia de câteva decenii că în pudra pentru copii pe care o produce există azbest, care poate provoca diverse boli, inclusiv cancerul, arată o investigaţie a agenţiei de presă Reuters.

Informaţiile despre compoziţia Johnson’s Baby Powder au fost ascunse de companie, atât faţă de public, cât şi faţă de diverse instituţii. De exemplu, J&J nu a spus FDA, autoritatea de securitate alimentară şi de sănătate din Statele Unite ale Americii, că cel puţin trei teste, care au fost efectuate de trei laboratoare diferite, între 1972 şi 1975, au arătat că există azbest în pudra de talc pe care o produce, iar într-un caz nivelurile raportate erau ”destul de ridicate”.

În prezent, compania este implicată în câteva mii de procese sub acuzaţia că produsele realizate cuprind substanţe cancerigene. De-abia anul acesta, J&J a fost obligată să le prezinte mii de pagini de documente interne confidenţiale avocaţiilor a peste 11.700 de reclamanţi. Acuzatorii susţine faptul că talcul din produsele companiei provoacă, printre alte boli, şi cancer.

Documentele interne arată că, între 1971 şi 2001, în produsele J&J în care exista pudră de talc a fost semnalată prezenţa azbestului, iar oficialii companiei, cercetătorii, doctorii şi avocaţii din cadrul acesteia erau îngrijoraţi de modul în care să abordeze această problemă. Cu toate acestea, niciunul nu a anunţat că ştie de această situaţie.

Începând din 2012, J&J a pierdut deja câteva procese răsunătoare pe tema pudrei de talc pentru copii, în urma cărora a trebuit să achite mai multe miliarde de dolari. Pe lângă diverse tipuri de cancer, cele mai multe acuzaţii au fost aduse de femei care susţin că s-au îmbolnăvit de cancer ovarian, în urma utilizării pudrei de talc a companiei drept antiperspirant sau deodorant.

