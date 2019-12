Premierul României este vegetarian de 20 de ani. Orban nu consumă carne şi este cumpătat la cheltuieli, scrie voxbiz.ro.



„Este un om departe de a fi extravagant, departe de a fi un cheltuitor pentru sine, de la telefonul pe care l-a avut multă vreme, care nu a fost deloc performant, este un om care trăieşte destul de simplu şi nu are ambiţii de a fi în ton cu moda, pe haine, pe aparatură, este un om destul de simplu. (…) Este vegetarian cred că de vreo 20 de ani, nu ştiu, dar de ani buni”, a spus Răzvan Prişcă, la Digi24.



Orban este un iubitor de animale, acest lucru determinându-l să ia măsura radicală de a nu mai consuma carne: „Nu am renunţat la carne pentru a-mi proteja neapărat sănătatea, ci doar din principiu. Nu vreau să omor animale pentru a mă hrăni”, a spus Orban.



„Declaraţia de avere spune totul despre cariera mea în viaţa publică, despre cinstea mea, despre faptul că niciodată nu am acceptat să obţin venituri care nu mi se cuvin şi vă spun limpede că, de-a lungul ultimilor 30 de ani, mai mult de jumătate am deţinut funcţii publice şi, credeţi-mă ce vă spun, că din indemnizaţiile pe care le primeşti din funcţiile publice nu te poţi îmbogăţi, cel mult poţi să ai un trai decent”, a explicat Orban, referitor la avuţia sa.



„În primul rând, sunt un om foarte modest, nu am aplecare spre a trăi pe picior mare, ci, dimpotrivă, la fel este şi familia mea, suntem nişte oameni cât se poate de modeşti. Nu cred că asta e problema, problema este cât este de corect un om. Vă daţi seama, dacă după o carieră de 30 de ani în viaţa publică declaraţia mea de avere arată în acest fel, cred că oamenii trebuie să înţeleagă nu neapărat că sunt cel mai sărac premier, cum s-au grăbit unii să spună, ci că sunt poate cel mai cinstit şi cel mai corect premier, omul care, orice funcţie a deţinut, nu a făcut altceva decât să fie în serviciul public”, a mai declarat proaspătul premier.