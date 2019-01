Deşi reprezentanţii CNAS au promis încă de anul trecut că problema va fi rezolvată, în continuare, asiguraţii nu-şi pot lua medicamentele compensate din orice farmacie din ţară, ci doar din localitatea în care a fost emisă reţeta. De vină ar fi problemele... tehnice.

Elena Apostol are 25 de ani, iar de trei ani suferă de trombofilie, o afecţiune a sângelui. Tânăra este însărcinată, iar pe toată durata sarcinii trebuie să urmeze, în fiecare zi, un tratament injectabil. Medicamentul este foarte scump, dar este decontat în proporţie de 90% de Casa Naţională de Asigurări în Sănătate (CNAS).

“Toate au fost bune si frumoase până când, acum de Sărbători, am plecat împreună cu soţul meu pentru o săptămână la părinţii mei care nu stau în Bucureşti. Când am plecat, am luat cu mine şi reţeta compensată de la medic pentru că, în acea săptămână, rămâneam fără injecţiile respective. Trebuie să precizez că se eliberează un număr fix de injecţii pe lună, adică 31.(...) Mi-am luat reţeta şi am intrat în prima farmacie, unde mi s-a spus că tratamentul trebuie luat din oraşul în care a fost eliberată reţeta. Bineînţeles că m-am dus la o altă farmacie. Acolo, aceeaşi poveste,” a povestit pentru Mediafax Elena Apostol.

Până la urmă, pentru a obţine tratamentul, soţul ei nu a avut încotro şi s-a dus la Bucureşti. “Este inacceptabil ce se întâmplă.(...) După întâmplarea asta, am discutat cu mai multe persoane care s-au tot plâns de acelaşi lucru. Vă daţi seamă că sunt oameni a căror viaţă depinde de un tratament, aşa cum s-a întâmplat şi cu mine. Evoluţia sarcinii mele depinde de aceste injecţii. Ce înseamnă asta? Că dacă eşti bolnav, trebuie să îţi calculezi ieşirile din oraş în funcţie de data la care trebuie să îţi cumperi tratamentul pentru că altfel rişti să rămâi fără medicament,” spune, revoltată, viitoarea mămică.

Farmaciştii au explicat că nu pot face nimic.

“Cunosc această problemă şi chiar am avut câteva cazuri.(...) Nu departe de farmacie, sunt căminele la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi am avut cazuri în care studenţii au venit să le eliberez medicamentele compensate, dar pentru că au mers la medicul de familie din judeţul lor, nu le-am putut elibera.(...) Unii le-au cumpărat, dacă au fost mai ieftine, dar dacă erau mai scumpe nu, le-am spus să meargă în judeţ,” a declarat farmacista Alexandra Marin.

Dacă ar da medicamentele pacienţilor ar risca să nu primească apoi banii de la CNAS şi să plătească tratamentele din propriul buzunar.

“Îmi pare rău de ei că trebuie să meargă, poate, şi sute de kilometri pentru a ajunge în judeţ, dar conform regulamentului, eu nu am voie să le dau,” explică farmacista.

Reprezentanţii Colegiului Farmaciştilor din România spun că în acest moment este doar o chestiune de funcţionalitate a sistemului informatic.

“Este nevoie de unele modificări în sistemul informatic. De exemplu, o farmacie din Prahova trebuie să aibă acces la bazele de date din toate judeţele ca să poată elibera.(...) Dacă se implementează, atunci farmacia va elibera medicamentele indiferent de Casa de Asigurări cu care e în contact medicul,” consideră vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor din România, Răzvan Prisada.

Ca şi când arr fi ceva firesc, reprezentanţii CNAS ştiu de acestă problemă, dar nu i-au găsit rezolvare.

“E o situaţie care din totdeauna a fost, ca să zic aşa, de când este Casa,” justifică purtătorul de cuvânt al CNAS, Augustus Costache. “Această problemă trebuia să o rezolvăm la jumătatea anului trecut, dar a trebuit să o amânăm din motive tehnice. Sunt nişte chestii mai complicate de adaptat, dar noi intenţionăm să o facem. ...) Ştiu că trebuie făcute nişte modificări în sistemul informatic. Intenţia există, vrem să facem lucrul acesta, sperăm să rezolvăm cât mai repede.(...) Nu vă pot da un termen exact. Am dat un termen la jumătatea anului trecut, după care specialiştii ne-au spus că nu e posibil şi trebuie să amânăm.”