Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, Sandra Alexiu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că pe perioada în care medicii de familie şi-au desfăşurat activitatea dezvoltată pe platforma sistemului informatic de sănătate, în regim offline, s-a putut observa o „funcţionare cât de cât în condiţii acceptabile”. „Eu cred că toată lumea ar accepta încă o lună - două de funcţionare în aceste condiţii, dar să ştim că apoi lucrurile vor intra în sfârşit în normal”, spune Sandra Alexiu.

Doctorul spune că, în eventualitatea identificării avariilor, medicii de familie ar putea funcţiona alte două, trei luni în regim offline, „timp în care să-şi cumpere servere sau ce mai e nevoie şi să se mobilizeze să funcţioneze”.

Ea a precizat şi faptul că pentru medici nu este „aşa important cine îşi dă demisia, ci să meargă sistemul informatic”. „Dacă în urma acestor mişcări de trupe, se îmbunătăţeşte această situaţie, e foarte bine, asta ne şi dorim (...) Sigur că e important pentru toată lumea să funcţioneze şi ca dacă cineva este vinovat să fie pedepsit, dar pe noi ca pacienţii şi medici ne interesează în primul rând să meargă sistemul informatic, pentru că dacă nu există o alternativă pentru asta, noi stăm cu orele şi ne uităm unii la alţii. Nu e normal nici pentru unii, nici pentru ceilalţi”, precizează preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov.

Sandra Alexiu a concluzionat spunând că solicitări în sensul sesizării problemelor cu care sistemul informatic se confruntă au fost înaintate încă din 2005. „Noi am solicitat audit extern, în 2005 am avut un comunicat dat de Societatea Naţională cu Feederaţia împreună, în care am solicitat auditare externă la sistemul informatic şi apoi am mai solicitat, din nou, de câteva ori, acelaşi lucru. De nu ştiu câţi ani ne plângem că nu merge şi sunt probleme. Chiar e nevoie să se întâmple ceva”, a conchis preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, luni, că raportul întocmit în urma controlului de la Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) va fi gata în următoarele 7 zile, urmând a fi depus pe masa procurorilor DNA deoarece „există fapte de natură penală”. Controlul a început în iunie.