Campania de promovare a vaccinării, “Copilăria cel mai frumos cadou”, are scopul de a informa părinţii despre importanţa vaccinării în copilărie. Este vorba despre vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă).

"Astăzi împreună cu UNICEF vom lansa o campanie de promovare a vaccinării la nivel naţional. Am pregătit un spot video care sperăm ca va rula cât mai des pe canalele media astfel încât mesajul să fie perceput de cât mai mulţi părinţi. Este o campanie integrată (...) şi va avea şi o componentă outdoor", a spus ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în cadrul conferinţei de lansare a campaniei.

De asemenea, Pintea spune că scopul acestei campanii este de a informa părinţii despre beneficiile vaccinării pentru a alege să îşi protejeze copiii.

„La Coţofeneşti au fost vaccinaţi în jur de 100 de copii. La Buhuşi s-a reuşit recuperarea vaccinării la 80 de copii. În Strehaia, în două zile au fost vaccinaţi 90 de copii. Poate că vi se par copii puţini ca şi număr, dar fiecare copil este extraordinar de important”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Ministrul a amintit că sunt multe cazuri pe care le-a întâlnit în teren şi care au surprins-o. De pildă, la Coţofeneşti o fată de 12 ani a venit să îşi imunizeze copilul de câteva luni. „Sunt multe mămici care nu vor să îşi vaccineze copiii pentru că nu sunt informate”, a completat Sorina Pintea.

De cealaltă parte, profesorul Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, a declarat că s-au făcut foarte mari eforturi pentru ca acea campanie de vaccinare demarată de Ministerul Sănătăţii în a doua jumătate a anului trecut să aibă rezultatele aşteptate.

„Dacă nu vom reuşi să păstrăm acoperirea vaccinală la 95%, cât este pragul recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), se va acumula o cohortă de copii nevaccinaţi. Ne găsim într-o situaţie favorabilă în momentul de faţă. În regiunea europeană a OMS, care are ca ţintă eliminarea rujeolei, doar 34 de state din cele 53 au reuşit să elimine rujeola”, a a adus lămuriri Rafila.

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie mai susţine că doar 5 % dintre copii din studiază la şcoală despre educaţie pentru sănătate, precizând că o campanie de informare despre vaccinare este binevenită.

“Doar 5% dintre copiii din România fac programe de Educaţie pentru Sănătate, pentru că este o disciplină opţională. Sănătatea nu este opţională, sănătatea condiţionează dezvoltarea economică şi socială a unei ţări”, a spus Alexandru Rafila.

Campania va fi prezentă pe posturile de televiziune, în presa scrisă şi în online, cu o componentă outdoor.

“Părinţii şi tutorii trebuie să fie informaţi despre beneficiile vaccinurilor şi despre locurile unde îşi pot vaccina gratuit copiii, pentru a putea să le ofere acestora cel mai frumos cadou, copilăria. În România, campaniile naţionale de comunicare trebuie consolidate, iar rata de acoperire vaccinală trebuie îmbunătăţită. Absenţa vaccinării duce la reapariţia unor boli ce pot fi uşor prevenite prin această măsură”, a spus reprezentantul UNICEF în România, Pieter Bult.

Campania este o continuare a campaniilor door-to-door de informare şi recuperare vaccinală realizate, în 2018, de Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu OMS şi UNICEF în mai multe comunităţi vulnerabile din judeţele Mehedinţi şi Bacău.

În cadrul sesiunilor de informare, o echipă de specialişti, formată din medic de familie, medic epidemiolog şi psiholog, a prezentat părinţilor informaţii cu privire la beneficiile vaccinării şi riscurile nevaccinării şi a răspuns întrebărilor adresate de aceştia. Ministerul Sănătăţii a spus că rata de acoperire vaccinală ROR a crescut în aceste comunităţi la peste 90%.

În ceea ce priveşte vaccinurile din programul naţional de vaccinare, acestea „se găsesc pe stoc”, a completat şi ministrul Sănătăţii.

„Nu există sincope în aprovizionarea cu vaccinuri. La nivel naţional, avem vaccin pentru două-trei luni de zile, ţinem legătura cu societatea medicilor de familie. Eu, personal, vă asigur că nu vor mai fi sincope în aprovizionare. Am promis că vom asigura vaccinurile antigripale începând cu 15 septembrie şi aşa a fost”, a conchis Pintea.

Pintea: S-a înregistrat o scădere spectaculoasă a cazurilor de rujeolă

În ultimul timp s-a înregistrat o “scădere spectaculoasă” a cazurilor de rujeolă, anunţă ministru Sănătăţii, precizând că fenomenul se datorează campaniilor de promovare a vaccinării. Totuşi, epidemia nu a dispărut, susţine Alexandru Rafila, de la Societatea de Microbiologie.

“În săptămâna din 12 ianuarie 2018 au fost înregistrate 116 cazuri de rujeolă. În 29 iunie 2018 - 142 de cazuri de rujeolă şi ultimele două decese. În săptămâna 12 octombrie 2018 - 16 cazuri. În săptămâna 11 ianuarie 2019 au fost 36 de cazuri. Vă spun că această scădere spectaculoasă se datorează campaniilor de informare şi de promovare a vaccinării. (...) Rata de vaccinare în luna mai era de 3,9%, acum procesul de vaccinare a ajuns la 95% în Coţofăneşti (n.r. - Bacău)”, a spus Sorina Pintea.

Pintea a mai declarat că poate numărul de copii vaccinaţi este mic, însă fiecare dintre ei este important.

Pe de altă parte, chiar dacă numărul de cazuri de rujeolă a scăzut, epidemia nu a dispărut, susţine preşedintele Societăţii Române de Microbiologie.

“Vom scăpa de epidemia de rujeolă după ce vom avea mai multe săptămâni consecutive raportare zero, iar numărul acestor săptămâni trebuie să depăşească durata maximă de incubaţie a rujeolei, adică să fie patru săptămâni consecutive cu raportare zero. Atunci putem spune că am scăpat de epidemia de rujeolă”, a spus Rafila.

Totuşi, există riscul de reapariţie a epidemiei în cazul unei populaţii care nu a fost vaccinată şi nu a trecut prin boală, susţine preşedintele Societăţii Române de Microbiologie.

“Sunt cazuri de import. În 2016 când au fost înregistrate primele cazuri de rujeolă în ţara noastră au fost cazuri de import”, a explicat Rafila.

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă, în România, raportate până la data de 11 ianaurie 2019 este 15.636, din care 59 de decese.

Foto: Hepta